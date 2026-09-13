Az igazság verziói – Kiosztották a Velencei Filmfesztivál díjait

díj;filmek;Arany Oroszlán díj;Velencei Nemzetközi Filmfesztivál;

2026-09-13 18:39:00 CEST

Giccses zárófilm és korrekt díjak – véget ért a 83. Velencei Filmfesztivál. Az Arany Oroszlánt May el-Toukhy Woman Unknown című filmje érdemelte ki.

A nagy fesztiválok zárófilmjei mindig is zsákbamacskák. Elvégre nincsenek versenyben, egy ünnep lezárását jelentik, lehet bármi. Giovanni Veronesi Dio Ride (Isten nevet) című, 1652-ben játszódó drámájában Leopoldo da Casamacchia (Pierfrancesco Favino) egy cumbriai hegyvidéken található kolostorban élő, odaadó szerzetes. Egy beteg barátjával együtt a szomszédos Toszkánába költözik. Barátja pestisben szenved, de nem akar a lazaretbe (a leprások és más fertőző betegségekben szenvedők számára fenntartott karanténkórházba) menni. Leopoldo – aki korábban már túlélte ezt a szörnyű betegséget, ezért immunis rá – reméli, hogy megmentheti társát a szinte biztos haláltól.

Leopoldo teljesen új életet kezd Toszkánában. Kedves, alázatos és karizmatikus személyiségének köszönhetően sok barátra tesz szert. Annak ellenére, hogy írástudatlan, sajátos, személyes stílusban meséli el a bibliai történeteket. Szabadtéri prédikációi könnyedek, tele vannak humorral, sőt egy csipetnyi öniróniával is. Hatalmas tömegeket vonz magához, olyanokat, akik valószínűleg soha nem járnának misére.

A helyi gróf nem túl lelkes. Úgy véli, hogy Leopoldo megközelítése démoni és hogy a hívőknek soha nem szabad „kinevetniük Istent”. Leopoldo viszont ragaszkodik ahhoz, hogy ő inkább „Istennel nevet”. Ellenben a grófnő úgy gondolja, hogy Leopoldo tiszta és kedves és hogy megbüntetése egyenértékű lenne azzal, mintha „egy gyermeket büntetnének”. A Szentszék úgy gondolja, nincs itt az ideje a reformoknak, a másként gondolkodókat az inkvizíció elé kell állítani, ahol valószínűleg megkínozzák és meggyilkolják őket. Így a római pápa Maculani bíborost (Silvio Orlando) küldi, hogy felügyelje a perét. Leopoldo szerencséjére a követ kedves és erkölcsös ember. Megtalálja a jót Leopoldóban. A helyi harag azonban olyan heves, hogy kétségei vannak afelől, tehet-e bármit is annak érdekében, hogy elkerülje a halálos ítéletet. Érkezésekor nyersen megjegyzi: „Mit tehetnék itt, ha már eldöntötték, hogy bűnös?”

Esztétikai szempontból az Isten nevet dagályos giccs. A jelmezek, a tökéletesen ragyogó kültéri díszletek és a sárgán megvilágított belső terek rendkívül sterilen hatnak.

A rendezés és az élénk színek egy Jehova tanúi szórólap minőségét és világát idézik. A zenei jelenetek különösen kínosak, mintha szappanreklámból lennének kivágva. A smink túlzó, legyen például szó a grófnő ajkán lévő izzó rúzsról. Mindemellett túlságosan konvencionális és didaktikus alkotás az Isten nevet, amely kiáll a személyes hit általi bűnbocsánat és az erős dogmák és rendszerellenes hangvétel mellett, de a jó szándék nem elég a katarzishoz. A történet végül Ferenc pápa egyik idézetével zárul, amely a nevetéshez való jogunkról szól. Ez legalább elgondolkodtatott.