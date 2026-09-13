Orbán Viktor: az új kormány alatt a külföldiek járnak jól, a magyarok rosszul

Fidesz;Orbán Viktor;

2026-09-13 21:51:00 CEST

A volt miniszterelnök az államadósság csökkentését, az energiarendszer visszaszerzését, a bankrendszer magyarosítását és a telekommunikációt nevezte a korábbi szuverenitáspolitika négy fő területének.

„Minden kérdést, ha megdörzsölsz, a külföldi jár jól, a magyar rosszul” - így értékelte Orbán Viktor az új kormány politikáját a Hír TV Bayer show című műsorában.

A volt miniszterelnök vasárnap Bayer Zsolttal beszélgetett, elsősorban a kötcsei pikniken elmondott előadásáról a 24.hu beszámolója szerint.

Orbán Viktor a beszélgetésben négy olyan területet sorolt fel, amelyeket az előző 16 év szuverenitáspolitikájának fontos pilléreiként említett. Ezek közé sorolta az államadósság folyamatos csökkentését - hozzátéve, hogy az a kormányzati időszak végén ismét emelkedett -, az energiarendszer visszaszerzését, a bankrendszer magyarosítását, valamint azt, hogy a telekommunikáció a magyar érdekeknek megfelelő legyen.

Úgy vélte, ezeken a területeken az Orbán-kormány idején Magyarország jó irányba haladt, az új kormány alatt viszont már ennek az ellenkezője látható. A védett ár kivezetését szintén rossz döntésnek nevezte.

A műsorban szóba került a kötcsei beszédben felidézett „Nem vagyunk gyarmat” jelszó is, amely az első Békemenet szlogenje volt. Orbán Viktor azt mondta, 2010-től azon dolgoztak, hogy Magyarország ne legyen gyarmat, most azonban szerinte „visszagyarmatosítás” zajlik.