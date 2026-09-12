Orbán Viktor Kötcsén: A Tisza négy hazugsággal nyerte meg a választást

Orbán Viktor;Kötcse;szuverenitás;sorosozás;Magyar-kormány;

2026-09-12 22:12:00 CEST

A volt miniszterelnök kommunistázott, sorosozott, gyarmatozott és brüsszelezett a jubileumi pikniken.

Eljutott az ATV-hez néhány részlet Orbán Viktor kötcsei beszédéből, eszerint a bukott miniszterelnök azt magyarázta, hogy a Tisza Párt egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető, „újkommunista” rendszer képviselője, a jobboldal (vagyis saját pártja, a Fidesz) legfontosabb feladata pedig, hogy ismét hatalomra kerüljön.

Orbán Viktor zárt körű beszédében elmondta, a jobboldal politikai küldetése változatlan, vagyis egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése, ennek kapcsán a kormányon Oroszország kiszolgálójaként viselkedő volt kormányfő elismételte a „nem leszünk gyarmat” gondolatot. Szerinte a Tisza célja, hogy „ismét gyarmatot csináljon Magyarországból”.

A volt miniszterelnök természetesen nem Oroszországot, hanem Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként, az eszközök között pedig a „Soros-hálózatot”, a titkosszolgálatokat, a „brüsszeli pénzeket” és a multinacionális vállalatokat említette. Hogy a titkosszolgálatok pontosan hogyan segítették a Tiszát, az nem világos, amit tudni lehet, az az, hogy az Orbán-kormány idején Rogán Antal által felügyelt titkosszolgálatok speciel megpróbálták bedönteni a Tisza Párt szervereit.

Orbán Viktor szerint a jelenlegi kormány olyan megállapodást kötött Brüsszellel, amelynek része a „nemzeti erők letakarítása”. A bukott miniszterelnök szerint a Tisza „négy hazugsággal nyerte meg a választást”, ezek közé sorolta a gödi akkumulátorgyár szennyezésével kapcsolatos állításokat, a „Zsolti bácsi-ügyet”, a korrupciós vádakat és a Tisza gazdasági ígéreteit.

„A politikát már elfoglalták, most a gazdaság jön”

- jelentette ki a beszámoló szerint Orbán, szerinte ugyanis megkezdődött a magyar gazdaság külföldi kiszolgáltatottsága. Ezért szerinte a magyar gazdaság jövőjéről szóló politikai küzdelemről van szó.

„Aki hozta, az is viszi. A nép hozta, ő is sodorja el”

- vélekedett az új politikai rendszerről, amit „újkommunista digitális tanácsköztársaságnak” titulált. A bukott kormányfő abban bízik, hogy a következő időszak alkalmas lehet a Tisza politikai támogatottságának megingatására, a kormánypárt jelenlegi pozíciója pedig szerinte nem lesz tartós. Orbán szerint a jobboldalnak „fel kell rajzolnia az újkommunista rendszer természetrajzát”, le kell lepleznie a Tisza hazugságait, és alternatívát kell mutatnia.