Szijjártó Péter személyes karrierdöntése, hogy a BYD-nál dolgozik tovább a kínai nagykövet szerint

Kína;Magyarország;Szijjártó Péter;akkumulátorgyár;BYD;Semcorp;

2026-09-13 17:37:00 CEST

A diplomata közölte, piaci alapú felvételi döntésről van szó.

Nem kívánt érdemben állást foglalni a korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-s pozíciójáról Kína budapesti nagykövete.

Gong Tao a Daily News Hungarynek adott interjújában a Telex beszámolója szerint azt mondta, Szijjártó Péter munkavállalása „személyes karrierdöntés”, a BYD részéről pedig „piaci alapú felvételi döntés”.

Hozzátette, hogy a kínai fél tudomásul veszi a magyar kormány által, a törvényeknek megfelelően lefolytatott vizsgálatokat. A kínai kormány mindig is elvárta a BYD-től és más kínai vállalatoktól, hogy szigorúan tartsák be a magyar és az uniós törvényeket és szabályozásokat, valamint aktívan teljesítsék társadalmi felelősségvállalásukat.

Az interjúban Gong Tao a két ország kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy több magyar miniszterrel is találkozott, és a kétoldalú kapcsolatokról és együttműködésről beszéltek. Ez alapján úgy értékelte, hogy a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek. A nagykövet szerint a Magyar Péter vezette kormány dolgozott az uniós források megszerzésén, kezelte a hőségből és az aszályból fakadó kihívásokat, és jelentős előrelépést ért el bel- és külpolitikai területen. Ezekhez az eredményekhez gratulált is.

A beszélgetésben a Semcorp debreceni üzeme is előkerült, ahol júniusban környezetszennyezés gyanúja miatt rendelték el a termelés felfüggesztését. Gong Tao azt mondta, a vállalat aktívan együttműködött az illetékes hatóságokkal és ismételt vizsgálatokat kért. A nagykövet állítása szerint ezek nyomán nem találtak bizonyítékot arra, hogy a környezetszennyezést a gyár okozta volna, a Semcorp pedig benyújtotta a kapcsolódó jelentéseket a magyar hatóságoknak.

Gong Tao egyúttal arról beszélt, hogy teljes mértékben megértik és tiszteletben tartják a magyar kormány akkumulátoriparra és más kulcsfontosságú ágazatokra vonatkozó szigorú politikáját. A kínai fél ugyanakkor azt reméli, hogy Magyarország tisztességes, igazságos, átlátható, kiszámítható és megkülönböztetésmentes üzleti környezetet biztosít minden kínai és külföldi befektető számára.