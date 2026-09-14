Harmadik hónapja csökken az építőipari termelés

KSH;építőipar;termelés;lakásépítés;

2026-09-14 14:20:00 CEST

Júliusban az építőipari termelés volumene 12,2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 4,6 százalékkal esett vissza – közölte hétfőn a KSH. Ez már a harmadik egymást követő hónap, amikor az ágazat teljesítménye éves és havi összevetésben is csökkent. Beszédes: az új rendelések volumene 24,4 százalékkal esett vissza.

Tovább csökkent az építőipari termelés, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által ma közzétett iparági gyorsjelentés már a harmadik egymást követő hónapban jelez havi és éves alapon mínuszokat. Az épületek építésének volumene 2026 júliusában 10,7 százalékkal, az egyéb építményeké 14 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Az új szerződések volumene 24,4 százalékkal csökkent júliusban éves összevetésben. Az épületek építésére kötött új szerződések volumene 25,5, az egyéb építményeké 23,6 százalékkal esett vissza. A július végi teljes szerződésállomány volumene ugyanakkor 0,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a KSH-adatokhoz fűzött értékelésében rámutatott, az ágazat gyenge teljesítményében az állami és a vállalati megrendelések visszaesése egyaránt szerepet játszik. Az állami oldalon a költségvetés helyzete, az ebből fakadóan elhalasztott beruházások, valamint a kormányváltás miatti beruházáslassulás okozhat problémát. Miután az építőipar erősen függ a kormányzati megrendelésektől, egy választási év jelentősen befolyásolja a teljesítményét.

A vállalati oldalon Regős Gábor a magas termelési árakat, a gazdasági helyzet bizonytalanságát, a gyenge külső keresletet és az uniós forrásokkal kapcsolatos kivárást emelte ki.

A nagyberuházások egy része már kifutott, újak pedig még nem indultak. Nem lenne meglepő, ha az építőipar a harmadik negyedévben is visszafelé húzná a GDP növekedését.

Az elemző szerint rövid távon a felsorolt tényezők jelentős része a következő hónapokban is fennmaradhat. Ezt támasztja alá, hogy az új rendelések volumene mintegy negyedével szűkült, miközben a teljes rendelésállomány stagnált. Az építőiparon belül egyedül a lakásépítés teljesíthet kedvezőbben az Otthon Start-hatás miatt.

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában szintén a lakásépítés bővüléséről beszélt. Elmondása szerint az első fél évben 6278 új lakás épült, 22 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma 16 588 volt, ami 29 százalékos növekedést jelentett.

Az idei évre az MNB 15 700 új lakás átadását várja, a magyar építőipar évente 25 ezer új lakás megépítésére képes, ha van megfelelő fizetőképes kereslet erről - erről Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Itt elhangzott, hogy

az építőipar mintegy 800 ezer forintos négyzetméteráron képes kész lakóotthont építeni.

A végső árban ezen felül megjelenik többek között a telek ára, a finanszírozás és az infrastruktúra költsége is. Az építőipari termelői árak a második negyedévben 5,3 százalékkal emelkedtek éves összevetésben. Az ágazat költségeit a bérek, a fuvarozás és az energia drágulása is növeli, miközben az építőipar átlagos árbevétel arányos jövedelmezősége 3 százalék körül van - mondta Koji.

Regős Gábor szerint középtávon az uniós forrásokhoz való hozzáférés segítheti az ágazat teljesítményét, egyebek mellett a bérlakásépítések és a vállalati beruházások területén. Az elemző szerint a nagy lakásépítési projektek engedélyezésének szigorítása fékezőleg hathat a lakásépítésekre, ennek hatása azonban még nem a következő egy-két negyedévben jelentkezhet.

Az év első hét hónapjában egyelőre az építőipar termelés volumene 2,7 százalékkal volt kisebb, mint 2025 azonos időszakában.