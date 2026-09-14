Év végéig biztos a kedvezményes lakásáfa – a folytatást nem közölték még

Közel az év vége, de az új lakások 5 százalékos kedvezményes áfájáról még mindig nincs hír, noha az egész évben lázban tartja a lakásépítőket, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) illetékese már januárban is beszélt a Népszavának arról, hogy a kedvezményes áfakulcs sorsa fontos kérdés az új lakásépítések szempontjából. A jelenlegi szabályok szerint 2027. január 1-jétől megszűnik az új lakások 5 százalékos áfája, és visszatér a 27 százalékos általános áfakulcs.
Ez azt jelenti, hogy ha egy lakás nettó vételára változatlan is maradna, az 5-ről 27 százalékra emelkedő adókulcs a bruttó árat mintegy 21 százalékkal növelné. Még konkrétabban, egy 100 millió forintos lakásnál az áfaemelés 21 millió forintos különbséget jelentene.
Pánikvásárlása azonban nincs ok – vette elő a témát legújabban Weitzel Zsolt, a RE/MAX Hillside ingatlanirodák tulajdonosa. Rámutatott: a szabályozás átmenetet biztosít a már előkészített beruházásoknak. Azoknál a projekteknél, amelyek építési engedélye 2026. december 31-ig véglegessé válik, az 5 százalékos áfa 2030. december 31-ig továbbra is alkalmazható.
A december 31-i határidő elsősorban a fejlesztőknek fontos, hiszen nekik az év végéig kell teljesíteniük azokat a feltételeket, amelyek alapján projektjük a következő években is a kedvezményes adókulcs alá kerülhet.
Az esetleges áfaváltozás, vagyis adóemelés hatása ezért nem jelenne meg azonnal és teljes egészében a lakások árában.Sokéves mélypontról rugaszkodott el idén a lakásépítési piac, a használt lakások ára több helyen annyira elszállt, hogy elérhetőbbé váltak az új építésűek
A Re/max szakértője leszögezte: nem várható, hogy 2027 elején általános, 20 százalék körüli drágulás jelenjen meg az új lakásoknál. Az áfaváltozás hatása a 2027-től engedélyezett új fejlesztéseknél jelentkezhet, ha nem hosszabbítja vagy véglegesíti a kormány a kedvezményes adókulcsot. A rozsdaövezeti akcióterületeken épülő lakásokra az eredeti rendelkezés szerint 2027. január 1-je után is megmarad az 5 százalékos kedvezményes áfa.
A kedvezményes adókulcsot először 2016-ban vezették be 2019 végéig meghirdetett határidővel. Mindössze egy év szünet a coviddal együtt olyan mértékű keresletcsökkenést okozott, hogy 2021-től ismét visszatért a 27 százalék helyett az 5 százalékos adókulcs, amiről a 2024-ben elfogadott újabb hosszabbítás már úgy rendelkezett, hogy a 2026. december 31-ig véglegessé váló építési engedéllyel rendelkező beruházásoknál az 5 százalékos áfa 2030 végéig alkalmazható legyen.
Nőtt a kínálat, csökkent a kereslet
Budapesten 2026 első negyedévében mintegy 22 ezer lakás van építési és értékesítési szakaszban az MNB májusi Lakáspiaci jelentése szerint. A kínálat, azaz a megvásárolható új lakások száma éves összevetésben ekkor 63 százalékkal, 9490-re emelkedett. A KSH adatai szerint 2026 első felében országosan mintegy 6,3 ezer új lakás készült el, 22 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma pedig 29 százalékkal 16,5 ezerre nőtt. Csakhogy az Eltinga kutatóközpont friss adatai szerint a kereslet látványosan megcsappant, május és augusztus között 1344 új lakást adtak el Budapesten, ami 38 százalékkal kevesebb az előző negyedévinél.