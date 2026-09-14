Év végéig biztos a kedvezményes lakásáfa – a folytatást nem közölték még

lakásépítés;áfaemelés;rozsdaövezet;lakásáfa;

2026-09-14 09:51:00 CEST

Egyelőre nincs hír arról, hogy meghosszabbítják-e az új lakások 5 százalékos kedvezményes áfáját, ami most a 2026 végéig építési engedélyt szerzett ingatlanfejlesztésekre vonatkozik. Ha az előző kormány tempójában nyúl a témához a jelenlegi, akkor – mint legutóbb, amikor 2024 utolsó napjaiban született egy kétéves hosszabbítás – még hetekig lehet bizonytalan a kérdés.

Közel az év vége, de az új lakások 5 százalékos kedvezményes áfájáról még mindig nincs hír, noha az egész évben lázban tartja a lakásépítőket, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) illetékese már januárban is beszélt a Népszavának arról, hogy a kedvezményes áfakulcs sorsa fontos kérdés az új lakásépítések szempontjából. A jelenlegi szabályok szerint 2027. január 1-jétől megszűnik az új lakások 5 százalékos áfája, és visszatér a 27 százalékos általános áfakulcs.

Ez azt jelenti, hogy ha egy lakás nettó vételára változatlan is maradna, az 5-ről 27 százalékra emelkedő adókulcs a bruttó árat mintegy 21 százalékkal növelné. Még konkrétabban, egy 100 millió forintos lakásnál az áfaemelés 21 millió forintos különbséget jelentene.

Pánikvásárlása azonban nincs ok – vette elő a témát legújabban Weitzel Zsolt, a RE/MAX Hillside ingatlanirodák tulajdonosa. Rámutatott: a szabályozás átmenetet biztosít a már előkészített beruházásoknak. Azoknál a projekteknél, amelyek építési engedélye 2026. december 31-ig véglegessé válik, az 5 százalékos áfa 2030. december 31-ig továbbra is alkalmazható.

A december 31-i határidő elsősorban a fejlesztőknek fontos, hiszen nekik az év végéig kell teljesíteniük azokat a feltételeket, amelyek alapján projektjük a következő években is a kedvezményes adókulcs alá kerülhet.

Az esetleges áfaváltozás, vagyis adóemelés hatása ezért nem jelenne meg azonnal és teljes egészében a lakások árában.

A Re/max szakértője leszögezte: nem várható, hogy 2027 elején általános, 20 százalék körüli drágulás jelenjen meg az új lakásoknál. Az áfaváltozás hatása a 2027-től engedélyezett új fejlesztéseknél jelentkezhet, ha nem hosszabbítja vagy véglegesíti a kormány a kedvezményes adókulcsot. A rozsdaövezeti akcióterületeken épülő lakásokra az eredeti rendelkezés szerint 2027. január 1-je után is megmarad az 5 százalékos kedvezményes áfa.

A kedvezményes adókulcsot először 2016-ban vezették be 2019 végéig meghirdetett határidővel. Mindössze egy év szünet a coviddal együtt olyan mértékű keresletcsökkenést okozott, hogy 2021-től ismét visszatért a 27 százalék helyett az 5 százalékos adókulcs, amiről a 2024-ben elfogadott újabb hosszabbítás már úgy rendelkezett, hogy a 2026. december 31-ig véglegessé váló építési engedéllyel rendelkező beruházásoknál az 5 százalékos áfa 2030 végéig alkalmazható legyen.