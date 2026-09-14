Vas Blanka októberben csapatot vált

kerékpár;Lidl;Vas Kata Blanka;

2026-09-14 12:49:00 CEST

Hat szezon után elhagyja a Team SD Worx – Protime országúti kerékpárcsapatot Vas Blanka. A 25 esztendős magyar klasszis kétéves megállapodást kötött a Lidl-Trekkel.

A Lidl-Trek országúti kerékpárcsapat hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Vas Blankát, aki 2028 végéig szóló szerződést írt alá.

„Nagyon jó érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, és alig várom, hogy megismerjem a csapat minden tagját. Izgatottan várom ezt az új fejezetet, hogy megismerjem a többieket, és lássam, mit érhetünk el együtt csapatként” – olvasható a magyar bringás nyilatkozata.

„Még nem ismerek túl sok embert a csapatban, de Niamh Fisher-Blackkel már versenyeztünk együtt korábban, és nagyon élveztem a közös munkát. Nagyon örülök, hogy újra egy csapatban versenyezhetünk. Remélem, tovább tudok fejlődni, és erősebb versenyzővé válhatok. Szeretnék tapasztalatot szerezni csapatvezetői szerepkörben is néhány versenyen, és megnézni, hogyan boldogulok ezzel. Úgy gondolom, ez remek lehetőség a tanulásra és a fejlődésre” – tekintett előre Vas, aki októberben, a cyclocross-szezon előtt csatlakozik a Lidl-Trekhez.

„Nagyon örülünk, hogy a csapatban köszönthetjük Blankát” – nyilatkozta Frank Schleck, a Lidl-Trek egyik sportigazgatója. – Az elmúlt években szorosan követtem a pályafutását, és mindig hittem abban, milyen szintre képes eljutni. A Lidl-Treknél nem csupán a legnagyobb tehetségek összegyűjtése a célunk, hanem olyan környezet megteremtése is, ahol a versenyzők fejlődhetnek, új kihívásokkal nézhetnek szembe, és kihozhatják magukból a maximumot. Hiszünk abban, hogy pontosan ezt tudjuk biztosítani Blanka számára” – mondta.

„Sokoldalúsága, versenyzői ösztöne és csapatszelleme az egész versenynaptár során erősíti majd a csapatot. Már bizonyította rátermettségét országúton és cyclocrossban is, és különösen izgatottak vagyunk, hogy hamarosan – a közelgő CX-szezonban – magára ölti a Lidl-Trek mezét. Blanka pontosan azt a fajta ambiciózus, több szakágban is versenyző kerékpárost, akire a jövőnket építeni szeretnénk” – zárta szavait Schleck.