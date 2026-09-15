Addig jó, míg csak a szimulációs játékban pördül a feje tetejére az autód

közlekedésbiztonság;balesetmegelőzés;ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság;

2026-09-15 18:15:00 CEST

Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika campusán nyílt meg a jubileumi Biztonság Hete rendezvénysorozat. A téren bárki – teljesen biztonságos formában, szimulációként – kipróbálhatta, milyen érzés frontálisan ütközni, illetve egy karambolban felborult autóban ülni.

Póka-Veres Emma, Béja Blanka Jázmin és Fekete Nóra Eszter, a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai voltak a legbátrabbak, akik pici nógatás hatására beültek abba a szimulátorba, amely igazából egy teljesen átlagos személyautó, csak hát nem a megszokott, normális autómozgást végzi – azaz nem előrehalad az úttesten –, hanem egy szerkezet a tengelye körül forgatja. A benne ülők így a saját bőrükön tapasztalhatják meg, mit élnek át egy baleset részesei, ha felborul a járművük.

A lányok természetesen be voltak kötve – enélkül nem lehet részt venni a szimulációban –, és bár a gondosan kivasalt hajuk szála sem görbült meg, mindazonáltal megoszlottak a vélemények arról, milyen is volt az élmény. Emma beismerte: elég ijesztő volt számára, amikor pár másodpercre megállították az autót, pont fejtetőn állva, neki pedig mintha kiszaladt volna a vér az agyából. Blanka és Nóra viszont bár elmondták: örülnek annak, hogy mindezt nem élesben kellett átélniük, de lelkesen újráztak. Majd a másik szimulátort is kipróbálták, ahol mintha egy raliautó belsejében ülnének, így nem is a személyautókban használatos három-, hanem hatpontos biztonsági övet igazított rájuk Kovács László, a Magyar Mobilitási és Autóklub oktatási referense, aki azt is elmagyarázta a lányoknak, mit miért csinál, és ők hogyan viselkedjenek a forgó autóbelsőben.

Idén már tizedik alkalommal rendezik meg a Biztonság Hete rendezvénysorozatot, amelynek keretében – nem meglepő módon, hiszen a neve is ezt sugallja – a közlekedésbiztonság és a baleset-megelőzés kerül fókuszba.

Nem véletlen a szeptemberi időpont, hiszen elkezdődött az iskola, és az utakat újra megtöltik a diákokat szállító szülők járművei, miközben egyre több gyerek önállóan, elektromos rollerrel vagy kerékpárral jár iskolába.

Az idén kiemelt figyelmet kap ez a mikromobilitás, ugyanis mint Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője a rendezvénysorozat megnyitóján elmondta: elképesztő negatív tendencia figyelhető meg ezen a téren. Nemrégiben jelentek meg azok a közlekedésbiztonsági statisztikák, amelyekből kiderült, hogy míg 2024-ben a mintegy 14 ezer közlekedési baleset 2,5 százalékát okozták ilyen eszközök vezetői, ez az arány tavaly 4,5 százalékra emelkedett, de 2026 első nyolc hónapjában már a balesetek 7 százaléka volt köthető elektromos rollerekhez. A szakember kiemelte: sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek. Mint mondta, most is több olyan gyerek fekszik kórházban, aki elektromosroller-balesetben sérült meg, és van köztük olyan, akinek az állapota életveszélyes. Hozzátette: bár a jövőben módosulnak a KRESZ-szabályai az eszközök biztonságosabb használata érdekében, ezt nem várják meg, a rendőrség már most is kiemelt figyelmet fordít a megelőzésre. Az iskolás gyerekeket gyakorlati képzésekkel igyekeznek felkészíteni a rollerek biztonságos kezelésére és a védőfelszerelések használatára.

Az ORFK-OBB megyei és városi baleset-megelőzési bizottságai országszerte szerveznek helyi bemutatókat, iskolai és óvodai edukációs napokat, amikor gyakorlati tanácsadást is tartanak a védőfelszerelésekről. A program idén új partnerekkel is kiegészült, a Bethesda Gyermekkórház és a MÁV-csoport is csatlakozott a részt vevő szervezetekhez, így a vasúti közlekedés biztonságára és a gyermekek otthoni, illetve közúti védelmére is nagy hangsúlyt helyeznek.

Emma, Blanka és Nóra valószínűleg jó időre megtanulta a leckét:

ha elkerülhetetlen az ütközés, autóban ülve nem szabad az ösztöneinkre hallgatva kitámasztani magunkat – felesleges próbálkozás, képtelenek leszünk megtartani magunkat, viszont a végtagok nagyon csúnyán megsérülhetnek.

Ehelyett a kézfejet a comb alá csúsztatva törekedni kell arra, hogy minél jobban egy tojáshoz hasonló alakzatot vegyünk fel. Ők ezt nemcsak meghallgatták, elolvasták, megnézték – át is élték, milyen érzés egy baleset részesévé válni. És talán ez a legnagyobb erénye az ilyen típusú programoknak, hiszen ezek a személyes tapasztalatok sokkal mélyebben vésődnek be, mint bármiféle más információátadás.

Menjenek, és próbálják ki minél többen biztonságos, kontrollált körülmények között ezeket a helyzeteket, hogy amikor baj lesz, már tudatosan cselekedhessenek.