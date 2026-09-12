Immáron tizedik, azaz jubileumi alkalommal rendezik meg a Magyar Biztosítók Szövetségének és az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottságának társszervezésében a Biztonság Hete baleset-megelőzési és közlekedésbiztonsági országos tematikus hetet szeptember 14-22. között. A több mint 40 együttműködő szervezet közössége idén a Bethesda Gyermekkórház és a MÁV-csoport csapatával bővült.
A Kreszmenők az amerikai sitcom másolatának tűnik: a videóban egy Sheldon-szerű figura fejti ki tudományos megalapozottsággal a láthatósági mellény hasznát.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén is útjára indítja a „Látni és látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampányát, melynek keretében a személy-, illetve tehergépkocsik, a motorkerékpárok és kerékpárok vezetői október 2-től december 12-ig ingyenesen élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozott szervizekben járművüket szakemberek átvizsgálják - írja a police.hu.