Ez a csávó vajon miben van? - Magyar Péter sem ment el szó nélkül Mészáros Lőrinc beszéde mellett

Mészáros Lőrinc;Magyar Péter;

2026-09-15 07:18:00 CEST

A felcsúti dollármilliárdos többek közt arról beszélt, hogy együtt kell működniük a kormánnyal.

Ugyanitt jó ügyvéd kerestetik - így reagált Magyar Péter miniszterelnök hétfő este a Facebook-oldalán Mészáros Lőrinc beszédét

Mint korábban hírt adtunk róla, a Mészáros-csoport tulajdonosa a cég hétvégi családi napján a többi között arról beszélt: készen állnak arra, hogy együttműködjenek a jelenlegi kormánnyal. Kifejtette: ezer szállal kötődnek a magyar államhoz, így "együtt kell működniük" a mindenkori magyar kormánnyal.





A Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea Facebook-oldalára feltöltött videóban elhangzik: nemcsak 60 ezer embernek adunk munkát, ehhez kötődik még 100 ezer beszállító. "Nehéz bennünket megkerülni." Mészáros Lőrinc a cégcsoport töretlen fejlődéséről és a nemzetközi piacon való terjeszkedésről is beszélt.

Magyar Péter minderre úgy reagált: "Ez a csávó vajon miben van? Mindenkit szeret meg puszil. ui.: ugyanitt jó ügyvéd kerestetik" - írja beszámolójában az MTI.