Mészáros Lőrinc készen áll, hogy együttműködjön a jelenlegi kormánnyal

kormányváltás;Mészáros Lőrinc;Mészáros Csoport;Magyar-kormány;

2026-09-14 20:14:00 CEST

Hiszen cégcsoportja ezer szálon kötődik a magyar államhoz.

A kötcsei piknikkel egy napon közösségi eseményt tartott a Mészáros-csoport, amelyen beszédet mondott Mészáros Lőrinc gázszerelő-milliárdos, Magyarország leggazdagabb embere. Várkonyi Andrea, az oligarcha felesége osztotta meg a nyolc perces felszólalást a Facebookon.

Mészáros Lőrinc egy, furcsa mód a Tisza Pártra hajazó megfogalmazással úgy kezdte mondandóját, hogy „úgy látom, árad a Mészáros-csoport, áradjon!" Majd megállapította, hogy körülbelül 30 ezren vannak a helyszínen, ami azért a légifelvételeket látva barokkos túlzásnak tűnik.

Orbán Viktor korábbi iskolatársa kifejtette, a Mészáros-csoport Magyarország legnagyobb vállalatcsoportja, 60 ezer embernek ad munkát - közvetve még többnek - és ezt 20 év alatt érték el. Ezt követően viszont át is kapcsolt a hatalmas terjeszkedésre, pontosabban az abban beállt változásra.

„Nem szeretnék elmenni az április 12-én történtek után, hiszen eltelt öt hónap, azért nem dugjuk homokba a fejünket, azt látjuk, hogy a választásokon egy más politikai párt tudott kormányt alakítani.

Remélhetőleg nem az a tervük, hogy a magyar nagytőkét felszámolják és a multinacionális nagytőke jöjjön be a helyére, mert ez egy rossz terv szerintem, és mi mindent meg fogunk azért tenni, hogy ez ne tudjon megtörténni”

- jelentette ki Mészáros Lőrinc, hozzátéve, családjával, vezetőtársaival közösen eddig minden problémát tudtak kezelni „és ezután is ez lesz a feladatunk, hogy megoldjuk ezeket a feladatokat.”

A felcsúti milliárdos megállapította, nehéz őket megkerülni, a vállalatcsoport mérete a magyar nemzetgazdaságot is meghatározza, 15 területen vannak jelen, „ha mondjuk nem megy esetleg úgy az egyik iparág, akkor megy a másik.”

„Készen állunk arra, hogy együttműködjünk a jelenlegi kormánnyal, hiszen ezer szálon kötődünk a magyar államhoz”

- közölte a jórészt közpénzes megbízásokból az ország leggazdagabb emberévé vált vállalkozó.

Mészáros Lőrinc bizakodó: mint kifejtette, az elmúlt 5 hónapban nem kellett leépíteniük, a cégcsoport terjeszkedése pedig töretlen, bár két megítélt támogatást megvontak tőlük. További vállalatokat is terveznek bekebelezni, a nemzetközi piacon is - fejtette ki az oligarcha, aki szerint a 2026-os évben is kiemelkedő eredményeik lesznek, a „csatákba” együtt mennek és „jellemzően mindig megnyerik” azokat.