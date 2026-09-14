Mészáros Lőrinc készen áll, hogy együttműködjön a jelenlegi kormánnyal

A kötcsei piknikkel egy napon közösségi eseményt tartott a Mészáros-csoport, amelyen beszédet mondott Mészáros Lőrinc gázszerelő-milliárdos, Magyarország leggazdagabb embere. Várkonyi Andrea, az oligarcha felesége osztotta meg a nyolc perces felszólalást a Facebookon.
Mészáros Lőrinc egy, furcsa mód a Tisza Pártra hajazó megfogalmazással úgy kezdte mondandóját, hogy „úgy látom, árad a Mészáros-csoport, áradjon!" Majd megállapította, hogy körülbelül 30 ezren vannak a helyszínen, ami azért a légifelvételeket látva barokkos túlzásnak tűnik.
Orbán Viktor korábbi iskolatársa kifejtette, a Mészáros-csoport Magyarország legnagyobb vállalatcsoportja, 60 ezer embernek ad munkát - közvetve még többnek - és ezt 20 év alatt érték el. Ezt követően viszont át is kapcsolt a hatalmas terjeszkedésre, pontosabban az abban beállt változásra.
„Nem szeretnék elmenni az április 12-én történtek után, hiszen eltelt öt hónap, azért nem dugjuk homokba a fejünket, azt látjuk, hogy a választásokon egy más politikai párt tudott kormányt alakítani.
Remélhetőleg nem az a tervük, hogy a magyar nagytőkét felszámolják és a multinacionális nagytőke jöjjön be a helyére, mert ez egy rossz terv szerintem, és mi mindent meg fogunk azért tenni, hogy ez ne tudjon megtörténni”
- jelentette ki Mészáros Lőrinc, hozzátéve, családjával, vezetőtársaival közösen eddig minden problémát tudtak kezelni „és ezután is ez lesz a feladatunk, hogy megoldjuk ezeket a feladatokat.”
A felcsúti milliárdos megállapította, nehéz őket megkerülni, a vállalatcsoport mérete a magyar nemzetgazdaságot is meghatározza, 15 területen vannak jelen, „ha mondjuk nem megy esetleg úgy az egyik iparág, akkor megy a másik.”
„Készen állunk arra, hogy együttműködjünk a jelenlegi kormánnyal, hiszen ezer szálon kötődünk a magyar államhoz”
- közölte a jórészt közpénzes megbízásokból az ország leggazdagabb emberévé vált vállalkozó.
Mészáros Lőrinc bizakodó: mint kifejtette, az elmúlt 5 hónapban nem kellett leépíteniük, a cégcsoport terjeszkedése pedig töretlen, bár két megítélt támogatást megvontak tőlük. További vállalatokat is terveznek bekebelezni, a nemzetközi piacon is - fejtette ki az oligarcha, aki szerint a 2026-os évben is kiemelkedő eredményeik lesznek, a „csatákba” együtt mennek és „jellemzően mindig megnyerik” azokat.Vitézy Dávid: Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészárost gazdagítjaA Mészáros Csoport vezeti a legértékesebb családi vállalkozások idei rangsorátRendőrségi nyomozás indult az Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cége közötti szerződések miattJogellenesen kapott 33 milliárd forintos támogatást a Mészáros Lőrinc-féle pulykafeldolgozó a szaktárca szerint Az agrártárca visszavonta a Mészáros Lőrinc pulykafeldolgozó cégének odaítélt uniós támogatástVitézy Dávid: Háromszor annyiért, rosszabb minőségben üzemeltetné az M6-os Érd és Dunaújváros közötti szakaszát Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltsége