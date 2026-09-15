Jelzőrakétákat lőtt ki egy orosz hadihajó egy dán helikopter felé

Dánia;helikopter;orosz hajó;jelzőrakéták;

2026-09-15 11:50:00 CEST

A történtek miatt bekérették Oroszország dániai nagykövetét is.

Két jelzőrakétát lőtt ki egy orosz fregatt egy dán katonai helikopter irányába a Dánia partjai közelében fekvő nemzetközi vizeken; a lövedékek közül az egyik a légijármű közelében haladt el - közölte a dán hadsereg az MTI szerint.

A dán védelmi parancsnokság hétfő késő esti tájékoztatása szerint a Fennec típusú katonai helikopter rutinfeladatot végzett, és az orosz fregattról készített felvételeket, amikor az incidens történt. A közlemény szerint az egyik jelzőrakéta a helikopter közelében repült el. A jelzőrakétákat a tengeren általában figyelmeztető jelzésként használják.

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter kedden elfogadhatatlannak nevezte az esetet, és azt mondta, hogy az emberéleteket is veszélyeztethette. A külügyminiszter közleményében úgy fogalmazott: Dánia azon dolgozik, hogy minden hajó békésen közlekedhessen a dán vizeken, Oroszország ugyanakkor fokozatosan kitolja annak határait, hogy mit tart elfogadható magatartásnak.

Hozzátette, hogy megbeszélésre bekérette Oroszország dániai nagykövetét.