Mentőhelikopter indulhat az Antarktiszra

Ha az Antarktisznál elakadt orosz hajót két napig nem érik el jégtörők, légi úton fogják megmenteni utasait. Az Akagyemik Sokalszkij nevű orosz kirándulóhajó még kedden, szenteste akadt el az Antarktisz partjai közelében lévő jégben. Bár a hajó elvileg olyan helyen járt, amely jól hajózható a déli félteke nyarában, az időjárásban hirtelen bekövetkezett változás nyomán a szél jégtáblák közé szorította.