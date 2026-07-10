Oroszország Krasznodari területén egy olajfinomítót, a rosztovi régióban lévő Taganrogban pedig egy olajterminált is eltaláltak. Az orosz erők eközben légibombákkal támadták Ukrajnát, többen meghaltak, köztük gyerekek.
Az ukrán offenzíva még nagyobb sebességre kapcsolt.
Moszkva tengeri kalózkodásnak minősítette a történteket.
Az orosz FSZB határőrei lőttek rá két ágyúnaszádra és egy vontatóhajóra, aztán különleges egységeik el is foglalták az ukrán flotta három hajóját. A helyzet háborúval fenyeget.
Ha az Antarktisznál elakadt orosz hajót két napig nem érik el jégtörők, légi úton fogják megmenteni utasait. Az Akagyemik Sokalszkij nevű orosz kirándulóhajó még kedden, szenteste akadt el az Antarktisz partjai közelében lévő jégben. Bár a hajó elvileg olyan helyen járt, amely jól hajózható a déli félteke nyarában, az időjárásban hirtelen bekövetkezett változás nyomán a szél jégtáblák közé szorította.