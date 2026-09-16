A magyarok buliznak, a külföldiek inkább nyaralnak a tiszai luxushajókon

nyaralás;Tisza-tó;Mahart;

2026-09-16 09:41:00 CEST

Közel ötmilliárdos állami befektetéssel indult el hat évvel ezelőtt a tiszai nyaralóhajó-projekt, amit a koronavírus szinte azonnal padlóra is küldött. Nem jöttek a várva várt külföldi vendégek, itthon pedig nem volt fizetőképes kereslet az egy hétre nagyjából egy-másfél millió forintért kibérelhető vízi hotelekre. A Népszavában többször is foglalkoztunk a beruházás és a működtetés gondjaival, most megnéztük: vajon az utóbbi években sikerült-e felpörgetni az állami nyaralóhajó-bizniszt?

– Nem nevezném félresikerült vállalkozásnak. Szerintem egy rossz gazdasági környezetbe érkező jó projekt volt, hiszen amikor behozták a hajókat, épp akkor jött a koronavírus, a válság, majd a háború, így ettől rosszabb időszakban el se tudtak volna vele indulni. De az alapötlet, hogy a Tisza-tó és a Tisza folyó turisztikai presztízsét ilyen módon is emeljék, máig jó és érvényes – mondta Kücsön Gyula, a sarudi Élményfalu ötletgazdája, aki maga is számos szolgáltatás bevezetésével igyekszik fellendíteni a térség idegenforgalmát. Kikötőjük a nyaralóhajók egyik állomáshelye, így testközelből tapasztalhatják a forgalom alakulását. Szavai szerint ma már van olyan hazai fizetőképes réteg, amely számára a Tisza-tó környékéről hiányzó 4-5 csillagos hoteleket jól helyettesíthetik a magánszféra nyugalmát is biztosító nyaralóhajók.

– Amikor ezek a nyaralóhajók megjelentek, arról volt szó, hogy a régóta működő holland vagy francia csatornahajózás kedvelőit, vagyis egyfajta prémiumvendégkört tudnak majd a hazai vizekre is átcsábítani, de a máig húzódó orosz–ukrán háború miatt kialakult válsághelyzetben még mindig viszonylag kevés külföldi merészkedik ide.

Átalakult a korábban megcélzott vendégkör is: hajdanán mindenki arra készült, hogy egyhetes túrákra érkeznek majd a családok, ehelyett sokkal inkább jellemző, hogy csapatépítő programokra, egyedi kuriózumrendezvényekre, gasztronómiai eseményekre, borkóstolóestekre, egy-két-három napra bérlik ki a hajókat.

Ha így nézzük, egy csapatépítő program szálláshelyéhez képest már nem is olyan drága ez az alternatíva, arról nem beszélve, hogy az erre szánt időt a vízen haladva, különleges környezetben töltik el a vendégek – fogalmazott. Azok a félelmek, miszerint a nagy méretű motoros hajók zavarni fogják a tó élővilágát vagy a horgászokat, alaptalannak bizonyultak: a lassú, elektromos, alacsony zajkibocsátású motorokkal hajtott járművek nem okoztak gondot, mintegy belesimultak az itteni vízi világ tájképébe.

Amikor 2019-ben a Fidesz-kormány és a MAHART bejelentette, hogy a nyugat-európai csatornahajózás mintájára egy jogosítvány nélkül vezethető, prémium kategóriás lakóhajó-flottát honosít meg a Tiszán és a Bodrogon, a szkeptikus hangok szinte azonnal felerősödtek. A 4,6 milliárd forintos összköltségvetésű projekttől a döntéshozók azt várták, hogy a francia Nicol’s Yacht gyárából érkező Nicols Estivale típusú hajókkal sikerül becsatornázni a tehetős külföldi turistákat.

A program indulását nemcsak a koronavírus és a miatta kialakult szigorú határzárak hátráltatták, de az infrastruktúra sem készült el időben.

A kiskörei báziskikötő és vízállomás a meghosszabbított határidőre sem lett kész, így a több százezer eurós luxushajók jó darabig üresen vesztegeltek a kikötőkben.

A magyar utazóközönség számára a díjszabás is áthidalhatatlan akadálynak tűnt.

Egy tízszemélyes hajó egyhetes bérleti díja az üzemanyagköltségen felül meghaladta az 1,4 millió forintot, amihez további 2000 eurós kaució társult.

A Gazdaságkutató Intézet általunk korábban megkérdezett szakértői is kritikus hangokat ütöttek meg, mondván: ha magánbefektetők nem láttak fantáziát a tiszai csatornahajózásban, az állam miért tudna csodát tenni, s a piaci verseny torzításáról, állami szereptévesztésről és közpénzből finanszírozott, életképtelen luxusturizmusról beszéltek.

A MAHART azonban, úgy tűnik, az elmúlt években alkalmazkodott a valósághoz, felismerve, hogy a nemzetközi piacon bevált egyhetes családi túramodell nem feltétlenül emelhető át egy az egyben a hazai környezetre, így nyitottak a rövidebb, rugalmasabb időtartamú foglalások felé.

– Továbbra is húsz, saját üzemeltetésű nyaralóhajóval várjuk a vendégeket: a 2026-os szezont a Tisza-tavon 14, míg Tokajban 6 hajóval nyitottuk meg. Az átjárhatóság miatt a járművek rendszeresen vándorolnak a két báziskikötő között

– válaszolta a Népszava kérdéseire Környei Balázs, a MAHART projektmenedzsere. A flotta három különböző méretű és kapacitású hajókból áll, hogy a kisebb és nagyobb társaságok igényeit is kiszolgálják. Noha az idei szezon még tart, már most látható, hogy a hajók kihasználtsága eddig – a korlátozott hajózási lehetőségekhez képest is – a korábbi évekkel összehasonlítva közel 17 százalékkal bővült, s nőtt az átlagos foglalások hossza is.

– A szezon első két hónapjában 1390 vendégéjszakát töltöttek el hajóinkon a vendégek. A rendkívül kritikus vízügyi helyzet miatt a szezon második felére nem vártunk már csodát, azonban a vízhiány és a korlátozott hajózhatóság ellenére a forgalmunk nem csökkent jelentős mértékben. Idén a korábbi évekhez képest a belföldiek átlagos tartózkodási ideje 3 napról 4 napra nőtt, a külföldiek esetében pedig egyre inkább jellemzőek a 7 vagy ennél több napos foglalások, s nem látunk lényeges eltérést az elő-, az utó- és a főszezon foglalási hosszai között – fogalmazott a szakember.

A vendégek döntő többsége, mintegy 60 százaléka magyar, a külföldiek közül pedig a legtöbben Ausztria, Németország, Lengyelország, Izrael, Svájc, Szlovákia, Csehország, Franciaország és az USA területéről érkeznek.

Leginkább azok a családok, baráti társaságok és párok választják a tiszai nyaralóhajókat, akik a természetközeli, de komfortos pihenést keresik.

Arra a kérdésre, vajon nyereségessé, de legalábbis önköltségessé vált-e az állami forrásokból finanszírozott üzletág, Környi Balázs azt felelte: erre a klasszikus, elszigetelt vállalati eredményszemlélet helyett egy sokkal tágabb, makrogazdasági kontextusban lehet pontos választ adni. – A program elindításakor az elsődleges cél nem önmagában a nyaralóhajózás közvetlen nyereségessége volt, hanem egy olyan stratégiai turizmusfejlesztési eszköz megteremtése, amely mind a belföldi, mind a nemzetközi piacon felhelyezi a térséget a turisztikai térképre. A nyaralóhajózási infrastruktúra olyan járulékos háttérszolgáltatásokat is biztosít, amelyek a teljes helyi aktív turizmust – kerékpáros, vízi és természetjáró – támogatják. Ebből adódóan a projekt megtérülése nem szűkíthető le a hajóbérlések bevételeire. Ha a komplex program hatásait vizsgáljuk, a régió turisztikai forgalma és vendégéjszakáinak száma az elmúlt öt évben jelentősen növekedett. Ennek a pozitív gazdasági és pénzügyi eredménye közvetlenül a térségi szolgáltatóknál, szálláshelyeknél, vendéglátóegységeknél, helyi programgazdáknál csapódik le, ezáltal élénkítve a teljes helyi gazdaságot – felelte. Megtudtuk azt is: az elmúlt öt évben nem történt baleset a nyaralóhajókkal, a hajók kialakítása, kis sebessége és a vendégek elméleti, illetve gyakorlati felkészítése miatt ez a műfaj kifejezetten biztonságosnak tekinthető.

– Jelenleg nem a hajók számának puszta növelése a célunk, a hangsúlyt a minőségi fejlesztésekre, valamint a nemzetközi piacokra lépésre helyeztük. Kulcsfontosságú mérföldkőhöz érkeztünk: 2026-tól már a Riverly nemzetközi értékesítési hálózatán keresztül ajánljuk ki a hajóinkat, elvégeztük az ehhez szükséges szervezeti és operatív fejlesztéseket, így közvetlenül el tudjuk érni a külföldi küldőpiacokat. Ezzel párhuzamosan az elmúlt öt év működési tapasztalataira építve a teljes logisztikai hátterünket újratervezzük, ez a kikötőhelyek és a nyújtott szolgáltatások színvonalát, feladatkörét is érinti. Az a cél, hogy a nemzetközi hálózati jelenléttel és a megújult szolgáltatási portfólióval célzottan növeljük a foglalások számát és – különösen a külföldi vendégek körében – kitoljuk a bérlések átlagos időtartamát, ezzel is növelve a régió turisztikai hozzáadott értékét – összegezte a MAHART szakértője.