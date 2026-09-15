Az egészségügyi kiadásokra fordítja a kormány a dohánytermékek jövedékiadó-emeléséből származó bevételt

egészségügy;jövedéki adó;dohányzás;

2026-09-15 12:17:00 CEST

Jelenleg a dohányzás egészségügyet terhelő költsége duplája a most befolyó bevételnek, ez indokolja az emelést.

Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedékiadó-emeléséből származó bevételt - közölték kedden a kormany.hu oldalon.

Azt írták, hogy naponta több mint ötven ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer emberéletet jelent.

Hangsúlyozták, hogy a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint ami a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést.

A jövedékiadó-mértékek januárban esedékes automatikus valorizációjával ez 90 milliárd forint adóbevételt eredményez, amely a dohányzással összefüggő és egyéb betegségek kezelési költségeinek fedezetéül szolgál - közölték az MTI híre szerint.