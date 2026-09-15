Az egészségügyi kiadásokra fordítja a kormány a dohánytermékek jövedékiadó-emeléséből származó bevételt

Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedékiadó-emeléséből származó bevételt - közölték kedden a kormany.hu oldalon.
Azt írták, hogy naponta több mint ötven ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer emberéletet jelent.
Hangsúlyozták, hogy a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint ami a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést.
A jövedékiadó-mértékek januárban esedékes automatikus valorizációjával ez 90 milliárd forint adóbevételt eredményez, amely a dohányzással összefüggő és egyéb betegségek kezelési költségeinek fedezetéül szolgál - közölték az MTI híre szerint.