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Az egészségügyi kiadásokra fordítja a kormány a dohánytermékek jövedékiadó-emeléséből származó bevételt

Jelenleg a dohányzás egészségügyet terhelő költsége duplája a most befolyó bevételnek, ez indokolja az emelést. 

Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedékiadó-emeléséből származó bevételt - közölték kedden a kormany.hu oldalon.

Azt írták, hogy naponta több mint ötven ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer emberéletet jelent.

Hangsúlyozták, hogy a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint ami a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést.

A jövedékiadó-mértékek januárban esedékes automatikus valorizációjával ez 90 milliárd forint adóbevételt eredményez, amely a dohányzással összefüggő és egyéb betegségek kezelési költségeinek fedezetéül szolgál - közölték az MTI híre szerint. 

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