Újabb rangos európai kupadöntőt rendeznek a Puskás Arénában

Budapest;Puskás Aréna;Konferencia-liga;

2026-09-15 13:37:00 CEST

A Puskás Arénában rendezik meg 2029-ben a Konferencia-liga döntőjét az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának keddi döntése értelmében.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának döntése alapján 2029-ben a Puskás Aréna ad otthont a harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencia-liga döntőjének. A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly októberben jelezte, hogy a három év múlva esedékes finálé mellett a 2028-as döntőt is megpályázza, utóbbi esetében az európai szövetség végül a Juventus torinói stadionja mellett döntött.

Budapest triplázni fog

Május végén Budapesten rendezték az idei Bajnokok Ligája-döntőt, a Paris Saint-Germain-Arsenal összecsapást, 2023-ban pedig a Sevilla-Roma Európa-liga-finálénak adott otthont a Puskás Aréna. Érdekesség, mindkét találkozó tizenegyespárbajban dőlt el.

München és Barcelona is BL-döntőt rendezhet

A szaloniki ülésen az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája fináléját két év múlva Münchenben, az utána következő idényben pedig Barcelonában, az új Camp Nouban rendezik meg. Az Európa-liga döntőjét 2028-ban Bukarestben, egy évvel később Belgrádban bonyolítják le.

A 2027-es BL-döntő Madridban, a Wanda Metropolitanóban, az El-finálé Frankfurtban, a Kl döntője pedig Isztambulban, a Besiktas stadionjában lesz.