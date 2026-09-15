Gulácsi Péter tíz védése ellenére kikapott a Villarreal

Villarreal;La Liga;Gulácsi Péter;

2026-09-15 12:21:00 CEST

Gulácsi Péter a spanyol labdarúgó-bajnokságban is bemutatkozott a Villarreal játékosaként, a magyar kapus ugyan remekelt, de csapata az 5. fordulóban is kikapott, ezúttal a Real Betistől 2-1-re.

Iñigo Pérez, a Villarreal labdarúgócsapatának vezetőedzője a Betis elleni mérkőzés előtt beszélt a Gulácsi Péter és Júnior Luiz közötti versengésről, de mint mondta, továbbra sincs egyértelmű első számú választottja.

Az 58-szoros válogatott kapus először a múlt héten, a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen kapott lehetőséget, és a spanyol csapat veresége ellenére nagyszerű teljesítményt nyújtott. Mivel a korábbi mérkőzéseken több bekapott gólt is Júnior Luiz hibájából született, nem volt meglepő, hogy a Betis ellen is Gulácsi állt a gólvonalon.

A Villarreal ugyan vezetést szerzett, de a vendégek még az első félidőben fordítottak. Gulácsi 12 kapura tartó lövésből tíz védéssel próbált segíteni, de a Villarreal harmadszor kapott ki a bajnokságban, és továbbra is nyeretlen.

A spanyol lapok egyetértően dicsérték a magyar hálóőrt, a Marca és az AS is arról írt, Gulácsinak köszönhető, hogy a Villarreal elkerült egy nagyobb zakót.

A statisztikai adatokkal foglalkozó portálok szerint a Betis a 26 alkalommal vette célba Gulácsi kapuját, a várható góljai száma pedig 3,52 volt. Így nem meglepő mód több oldal is a mérkőzés legjobbjának választotta a rutinos hálóőrt.

A lefújást követően a 38 esztendős Iñigo Pérez ugyan magára vállalta a felelősséget a vereség miatt, azonban máris sokan azt találgatják, vajon mikor meneszti a Villarreal. A csapat amellett, hogy a BL-szereplést vereséggel kezdte, a spanyol bajnokságban öt fordulót követően két ponttal a kieső zónában szerénykedik.

Gulácsiék a válogatott szünet előtt még kétszer lépnek pályára, csütörtökön az újonc Málagához látogatnak, majd vasárnap a Levantét fogadják.