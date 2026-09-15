Orosz oligarcha szponzorálta Donald Trump fiának esküvőjét

Oroszország;USA;Kreml;Donald Trump;orosz oligarcha;Bahama-szigetek;Donald Trump Jr.;

2026-09-15 14:25:00 CEST

Egy büntetett előéletű, Putyin elnökhöz köthető tádzsik-orosz üzletember jelentős összegekkel járult hozzá az amerikai elnök legidősebb fia, Donald Trump Jr. Bahama-szigeteken tartott fényűző lagzijához. Umar Kremlev szerepét az ara, Bettina Trump is elismerte, „kedves barátként” hivatkozott rá.

Az amerikai ProPublica oknyomozó oldal bombasztikus hírrel állt elő a héten, miszerint a Vlagyimir Putyin köreihez tartozó Umar Kremlev több százezer dollárral támogatta az amerikai elnök fia, Don Junior háromnapos esküvői rendezvényét egy a Bahamákhoz tartozó privát szigeten. Az oknyomozó anyag részletesen tárgyalja, milyen luxuskiadásokat fedezett Kremlev a saját pénzéből, hogy az esküvőre érkező vendégeknek és az ifjú párnak a legnagyobb kényelemben legyen része. A vendégek fogadásához és elszállásolásához kibérelt egy privát szigetet, valamint a boldogító igen kimondása után hajókról fellőtt ünnepi tűzijáték költségeit is ő állta.

Kremlev személye eddig jobbára ismeretlen volt a nemzetközi sajtó számára. A ma 43 éves férfi 1982-ben egy Moszkva-közeli iparvárosban született, tádzsik eredetű családban. Tinédzserként versenyszerűen bokszolni kezdett, de 19 évesen felhagyott az ökölvívással. Később saját bokszpromoter céget is alapított, de a kétezres években két ízben is elítélték zsarolás és testi sértés miatt. Idővel a vezetéknevét Lutfullojevről az oroszosabban csengő Kremlevre változtatta, és kapcsolatokat épített ki a putyinista Éjjeli Farkasok motoros bandával. Ott ismerte meg Alekszej Rubezsnyijt, az orosz szövetségi rendvédelmi erők egyik vezetőjét, rajta keresztül pedig egyenes út vezetett számára a Kreml belső köreihez. 2017-ben a feltörekvő bokszpromoter az Orosz Ökölvívó Szövetség, majd 2020-ban a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) elnöke is lett.

Az esküvő finanszírozására szánt összeg a – botrányoktól nem mentes – IBA-tól érkezett egy dubaji cégen keresztül. Az IBA-t pedig az állami gázipari óriás, a Gazprom tulajdonolja.

A felsorolt adminisztratív apróságok azonban szerencsére nem rontották el a násznép kedvét.

A szűk körű, ötvenfős vendéglistán szerepelt Trump elnök veje és nemzetközi diplomáciai megbízottja, Jared Kushner és kisebbik fia, Eric Trump is. A beszámolók szerint Kremlev egy oroszul beszélő körrel volt jelen a rendezvényen, és némiképp távolságot tartott a házaspártól és vendégeitől, ezt korlátozott angoltudása is indokolhatta.

A ProPublica megszólaltatott egy korábban kémelhárítással foglalkozó FBI-tisztviselőt, aki rendkívül aggasztónak tartja az esetet.

Ha fizetek az esküvődért, akkor egy ponton tartozni fogsz nekem, magyarázta Frank Montoya Jr. korábbi FBI-ügynök. Azt is hozzátette, hogy „ennek a kapcsolatnak elképzelhetetlennek kellene lennie az elnök fia esetében. Ez nem kérdés.”

A Kreml egy ismert módszertant követ, amikor az elnök családján keresztül, anyagi előnyök révén igyekszik befolyást szerezni Trump köreiben. Kremlev befolyását jelzi, hogy már a Pekingbe látogató orosz delegációnak is tagja volt, Putyin elnök pedig 2026-ban a Barátság érdemrenddel is kitüntette. Megítélésének fonákja is van természetesen: Putyinhoz fűződő közeli kapcsolata miatt Kremlev szerepel az Ukrajna által kiadott szankciós listán.

Don Jr. szerint azonban nincs itt semmi látnivaló. A szóvivője szerint Umar és Don barátok, akiket a boksz és a szabadtéri sportok (értsd: vadászat) szeretete hozott össze, ám semmilyen közös üzleti ügyük nincsen.