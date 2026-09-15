Házkutatást tartottak az Országos Onkológiai Intézetben

házkutatás;Nemzeti Nyomozó Iroda;Országos Onkológiai Intézet;NAV;

2026-09-15 13:35:00 CEST

Egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik.

Házkutatás miatt vonultak ki a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói kedd délelőtt az Országos Onkológiai Intézetbe – közölte a Telex több forrásra hivatkozva.

A portál megkeresésére az intézet azt írta, hogy jelenleg egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik náluk. A folyamatban lévő eljárás lezárásáig azonban több információt nem akartak közölni.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus 31-én közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés nyomán az intézetben vizsgálat indult, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkárság végez. További részleteket azonban a miniszter nem árult el az ügyről – olvasható az MTI hírében.