Máris iskolát váltottak Sussex kis hercegei

Uganda;iskolakezdés;III. Károly;sussexi herceg;

2026-09-15 17:07:00 CEST

Nem múlik el nap, hogy Harry és Meghan ne hallatnának magukról. A brit közvéleményt ennek ellenére meghökkentette az a biztonsági szempontok miatt hozott döntés, miszerint két nap után kivették a gyerekeket az iskolából. Lilibet és Archie véleménye - úgy tűnik - nem számít.

Ha valakinek kétségei lettek volna afelől, milyen komoly és megfontolt előkészületek előzték meg a sussexi hercegi pár hazaköltözését Kaliforniából, hamar megkapta a kiábrándító választ. Friss sajtójelentések szerint ugyanis a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet mindössze két nap után új iskolában folytatja tanulmányait. Pontosan nem ismert, hol telepedett le a király fiatalabbik gyermeke és családja, s az is rejtve maradt, melyik az eredetileg kiválasztott, majd a második legjobb megoldásnak remélt iskola. Mind a sajtó, mind a zűrös házaspár fordulatos élete iránt még érdeklődő közvélemény is a sötétben tapogatózik, amikor meg akarja érteni a történetet. Feltételezések szerint egyébként Sussexék a festői Cotswolds térségében telepedtek le.

Amit biztosan tudni lehet, az, hogy Harry és Meghan privát finanszírozású biztonsági csapata a tanév első két napján azt tapasztalta, hogy a családi otthon és az iskola közötti távolság és a nagy forgalom miatt nem képes megnyugtatóan ellátni a kis herceg és hercegnő szállítását.

A legfőbb gondot az okozta, hogy a testőrök kényszerűségből megszegték a védelem azon szabályát, hogy együtt maradjanak és konvojban haladjanak. Józanul gondolkodó britek természetesen felvetik a kérdést, hogy a magánéletét oly gondosan titkoló hercegi párnak, akik III. Károly múlt heti levele alapján továbbra sem közszereplők és nem teljesítenek hivatalos udvari kötelezettségeket, miért kell konvojban iskolába vinni a gyermekeket?

Ahogy a váltásról szóló hivatalos közlemény is hangsúlyozza, az iskolával semmi baj nem volt, sőt a gyerekek nagyon megszerették társaikat, a tantestület pedig minden lehetséges segítséget és kedvességet megadott a beilleszkedéshez. Azaz a biztonsági emberek felülírták a szülők iskolaválasztási szándékát. Bár lehetne a történteket úgy is beállítani, ahogy ezt éppen egy amerikai királyi kommentátor, Kinsey Schofield tette, mint újabb példát Harryék rossz szervezési készségére, de úgy tűnik, az iskolát a nyár folyamán biztonsági szempontból is átvizsgálták, ám nem mérték fel az óriási különbséget a iskolaév és iskolai szünet közötti autós forgalom között.

Ahogy arról lapunk többször is beszámolt, Harry különösen kényes a biztonsági szempontokra azóta, hogy az udvartól való 2020-as eltávolodásuk óta nem élvezi a korábbi 24 órás fegyveres védelmet. Károly király és Vilmos walesi herceg haragját kiváltva bíróság elé is vitte az ügyet, ám nem sikerült áttörést elérnie.

Most, hogy várhatóan tartósan visszaérkeztek, a kormány illetékes, a királyi család és más kiemelt fontosságú személyek biztonsági körülményeiről döntő bizottsága, a RAVEC a tervezettnél korábban, máris górcső alá helyezi a különböző szempontokat.

A 42. születésnapját kedden ünneplő Harry jó hírt is kapott, mégpedig egyik kedvenc projektjével, a háborúkban megsérült katonák általa létrehozott sportversenyével, az Invictus játékokkal kapcsolatban. III. Károly ominózus, távolságtartó levele után Uganda úgy döntött, hogy nem vesz részt a tornán, amit Harry és Meghan "nonszensz"-nek neveztek. A király legközelebbi munkatársa közbelépett, és rábírta a visszakozásra az Invictus közösség 26., egyben az első kelet-afrikai tagját.