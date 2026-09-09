Nem mindennapi döntés előtt áll George Desmond Kamurasi, az angol kilencedik osztályban szereplő SE Dons 36 éves kapusa és csapatkapitánya. A Tooro Királyság utódlási bizottsága őt választotta a nemrég elhunyt uralkodó, IV. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi utódjának. A futballista azonban a hírek szerint vonakodik hátat fordítani a londoni életnek.
Dixon Ndiema testének 30 százaléka sérült meg a tűzben.
Egy telekvita fajult el. A sportoló testfelületének a háromnegyede megégett.
Még nem tudjuk, hogy az amerikaiak mit fognak kapni ezért a Demokrata főszerkesztőjétől, de azt már igen, hogy a Hír TV- t pénzbírságra ítélték a korábbi kiszólása miatt.
Összesen négyszázezer forintos büntetést szabtak ki, és a csatorna egyik adásában be kell olvasni egy közleményt a jogsértésről.
A médiatanács a Hír TV szolgáltatóját vizsgálja, miként hangozhattak el a Sajtóklub egyik márciusi adásában a Demokrata főszerkesztőjének „bubuzós”, gyűlöletkeltő szavai.
Lehet, hogy a YouTube vette le a közösségi irányelvek megsértése miatt, de az is, hogy már a fideszes propagandatelevíziónak is ciki volt a megszólalás.
Izgatottan várjuk a fejleményeket.
A Demokrata főszerkesztője nem idézte pontosan az említett ugandai melegellenes rendelkezést, ez alapján pedig úgy tűnik, hogy az afrikai rezsim egy kicsit liberálisabb Bencsik Andrásnál.
Az amerikai kormány gazdasági szankciókat fontolgat a kelet-afrikai Uganda ellen az elfogadott homofób törvény miatt.
Yoweri Museveni elnök utasította a rendőrséget azoknak az embereknek az őrizetbe vételére, akik gyaníthatóan elkapták a vírust, ám nem hajlandóak elszigetelni magukat.
A források beszámolói nem teljesen egybehangzóak.
Jogtipró külföldi tisztviselőkkel szembeni büntetőintézkedésekkel hangolódott az Egyesült Államok a csütörtökön kezdődő demokráciacsúcsra, amelyre az Európai Unióból egyedül hazánk nem kapott meghívót.
A sötétben haladó, a koporsót és az elhunyt hozzátartozóit szállító teherautó egy keskeny, építés alatt álló úton nekiütközött egy járműnek. Ezt követően a megrongálódott járművekbe csapódott két teherautó. A megrázó helyzettől egy másik irányból érkező teherautó vezetője sokkot kapott, járműve felborult.
Csak az elmúlt hat hétben öt utód született, tavaly egész évben mindössze három.
A kölykök valószínűleg ugyanazon a héten, különböző csoportban születtek.
Százezer ember ivóvízellátását is biztosították – jelentette be a külügyminiszter.
Egyelőre nem tudni, milyen neműek a bébik, mert az anyákat a szülés után veszélyes megközelíteni.
Egy csecsemő és három, köztük egy vemhes nőstény tetemét egy nemzeti parkban találták meg állatvédők.
Rengeteg hasonló tragédia elkerülhető lenne a járművek és utak karbantartásával.
A gyerekek egy esővízgyűjtőben aludtak, amikor a tragédia történt.
Egy 5 éves kongói gyerek az első fertőzött Uganda területén. Kongóban már 1400 áldozatot szedett a mostani járvány.
A magyar külügyminiszter azután utazott a kelet-afrikai országba, hogy kiderült: a magyar kormány több mint 5 milliárd forintot szán helyi fejlesztésekre. A víztisztításba és biometrikus személyazonosító rendszerek fejlesztésbe fektetnek - olyan technológiákba, ami helyben tarthatja a menekülteket.
A házelnök a déli nyitásra hivatkozva utazik Ugandába és Etiópiára, igaz, a kormányzati terv már több mint egy éve befuccsolt.
Több millió ember fordított hátat a világhálónak az elnöki döntés nyomán.
Ha valaki Ugandában jár, ne felejtsen el ellátogatni a Kapekébe, ahol többek között megkóstolhatja a magyarok által létrehozott farm egyik különleges termékét, a jackfuit pálinkát is.
Ha európai orvosok afrikai gyógyításáról van szó, az embernek óhatatlanul Albert Schweitzer jut az eszébe, aki művészi karrierjét is feláldozta azért, hogy a világ legreménytelenebb helyeinek egyikén kórházat hozzon létre leprások, és más súlyos, vagy a betegségük miatt közösségük által kitaszítottak számára. A párhuzam nem véletlen Fodor Réka esetében sem, aki Ugandában járt egy magyar orvosmisszióval olyan vidéken, ahol a modern orvostudomány gyakorlatilag ismeretlen.
Felrobbantak az internetes közösségi oldalak, miután az ugandai elnök sajtósa közzétett egy képet, amin Museveni elnök látható az út szélén, miközben egy összecsukható székből telefonál – írta a Globoport.hu.
Harcolni fog a korrupció ellen – ezt ígérte Uganda újabb öt éves hivatali időre megválasztott elnöke. A 71 éves Yoweri Musevenit tegnap iktatták be hivatalába, a veterán politikus már három évtizede áll az afrikai ország élén.