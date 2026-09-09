Szankciókkal sújtotta az Egyesült Államok a Bencsik András által éljenzett ugandai melegellenes törvény felelőseit

Még nem tudjuk, hogy az amerikaiak mit fognak kapni ezért a Demokrata főszerkesztőjétől, de azt már igen, hogy a Hír TV- t pénzbírságra ítélték a korábbi kiszólása miatt.