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A mesterhármast elérő osztrák Theodor Wagner és a svájci kapus, Eugene Parlier küzdelme

Made in Switzerland – Egy őrült meccs krónikája

Az 1954-es labdarúgó-világbajnokság máig rekordnak számító, 12 gólos mérkőzésének története.

A magyar futballtörténelem oly sokszor megénekelt máig kiheverhetetlen tragédiája, az 1954-es svájci világbajnokság berni döntőjében az aranycsapat németektől ̶ ráadásul a nyugat-németektől ̶ elszenvedett 3:2-es veresége teljesen elhomályosította a világbajnokság másik szenzációját. Mivel egy azóta is érvényben lévő világcsúcsról van szó, a krónikás kötelességének érzi, hogy felelevenítse az utókor számára a már-már feledésbe merült, hihetetlen fordulatokban gazdag futballeposzt, egy hiteles szemtanú, Reto Binggeli emmentáli tehenész visszaemlékezései alapján.

1954. június 26-án a kora délutáni 40 fokos hőségben Binggeli úr a lausanne-i Stade Olympique C szektorának 14. sorában zsebkendőjével sűrűn törölgette izzadt homlokát, és nem akart hinni a szemének. A legvérmesebb reményeit is felülmúlta, hogy a toronymagasan esélyes osztrák csapat ellen a futball-világbajnokság negyeddöntőjének 18. percében 3:0-ra vezet a Nati, azaz a svájci Nationalelf.

Méghozzá úgy, hogy a három gól mindössze négy perc alatt esett. Ilyen még a mesékben sincs – gondolta eufóriás állapotban, miután a harmadik gól utáni felugrása után lába ismét földet, pontosabban betont ért.

Pedig az elődöntőbe jutásért játszott találkozónak már az előzményei is meghökkentőek voltak. A világbajnokságot rendező ország, a félamatőrökkel felálló Svájc ̶  hol voltak akkor még a másodgenerációs koszovói és afrikai származású játékosok? ̶  a csoportmérkőzések során kétszer is legyőzte a világsztárokkal teletűzdelt olasz válogatottat. Azért kétszer, mert bár a svájciak a csoportmérkőzések során óriási meglepetésre 2:1 re megverték az olaszokat, a két csapat egyenlő pontszámmal végzett. S akkor még pontegyenlőség esetén újrajátszás döntötte el a továbbjutást. A megismételt meccsen még nagyobb meglepetés született: a helvétek ezúttal sima 4:1-el küldték haza az olaszokat, és továbbjutottak a legjobb nyolc közé.

Ilyen előzmények után került sor rekkenő hőségben az elődöntőbe jutásért talán minden idők legjobb osztrák csapata és az olaszok elleni ráadásmeccs miatt fáradt Svájc közötti összecsapásra. A meccs úgy indult, hogy a svájci diadalmenet folytatódik. Rögzítsük még egyszer: 18. perc, 3:0 Svájc javára. Azonban az még az osztrák kaputól meglehetősen távol ülő Binggeli úrnak is feltűnt ̶  aki egyébként erre a napra kivételesen feleségére bízta a tehenészetet és az ahhoz tartozó sajtmanufaktúrát –, hogy valami nem stimmel: a mágneskezű hírében álló osztrák kapus, Kurt Schmied a lövésekre rá sem mozdul.

A kapus ugyanis hőgutát kapott, melynek következtében a szeme elé ereszkedett ködfüggönyön át mindössze passzív szemlélője volt a pályán történteknek.

Mivel a szabályok nem adtak módot kapuscserére, az osztrák szövetségi kapitány a kapu mögé vezényelte a masszőrt, hogy onnan irányítsa a kába, imbolygó hálóőrt, valamint hogy a nyugalmasabb pillanatokban hideg vizes szivaccsal borogassa a homlokát. A burleszkbe hajló jelenet láttán Moldova, sőt Rejtő is megnyalta volna a tíz ujját.

Az osztrák játékosok tisztában voltak a helyzettel, ezért arra törekedtek, hogy a labdát lehetőleg a svájci térfélen tartsák. Azt viszont nem tudták, mint ahogy a tribün tetejéről Binggeli úr sem, hogy a svájci középhátvéd, Roger Bocquet szintén rosszul viselte a trópusi hőséget. Szinte öntudatlan állapotban ide-oda ténfergett, orientációs problémákkal küzdött, pedig – mivel történetesen a Lausanne-Sport volt a klubcsapata ̶  hazai pályán játszott. Rosszullétében bizonyosan komoly szerepe lehetett, hogy nem sokkal korábban agydaganatot diagnosztizáltak nála. Tehát tulajdonképpen az egyik csapat kapus, a másik pedig középhátvéd nélkül játszott.

Az osztrák csatársor, élve az alkalommal, kíméletlenül kihasználta, hogy a máskor közismerten jól záró svájci reteszen lyuk tátong. A védelem kidőlt oszlopa mellett szabadon száguldozva a 25. és 27. perc között eltelt röpke három perc alatt négy góllal terhelték meg a svájci hálót, ez páratlan a világbajnokságok történetében.

Binggeli úr eközben azzal foglalatoskodott, hogy megkeresse a zakója belső zsebében a doboz Virginie cigarettát, de mire komótosan rágyújtott, az osztrákok már átvették a vezetést. A közönség őrjöngött. Ha ilyet egy hollywoodi filmben lát az ember, azt gondolná, hogy a forgatókönyvíró egy kicsit visszafoghatta volna magát.

Pedig a flúgos futam még nem ért véget. A szünetig még itt-ott egy-egy gól esett, a csapatok 5:4-es osztrák vezetéssel vonultak pihenőre. Roger Bocquet az öltözőben alaposan ráijesztett játékostársaira, amikor azt fejtegette, hogy a három gólos előny birtokában már zsebben a győzelem. Ráhagyták.

A második félidőre kissé lehiggadtak a csapatok, a hőség rendkívül sokat kivett belőlük. Ebben a játékrészben már „csak” három újabb gól született. Ausztria 7:5-ös győzelemmel jutott tovább úgy, hogy közben még tizenegyest is hibázott.

Bocquet fejéből nem sokkal később sikeresen eltávolították a daganatot, de orvosai tanácsára ezzel az emlékezetes mérkőzéssel befejezte labdarúgó pályafutását. Még negyven évig élt.

A világbajnokságok történetében sem előtte, sem azóta nem esett tizenkét gól egy meccsen, a rekord megdönthetetlennek látszik.

Mivel a svájci népben nem alakult ki az össznépi búsongásra való hajlam ̶  az elmúlt ötszáz évre visszatekintve különösebb okuk nem is igen lett volna rá ̶ , Binggeli úr a kiesés felett hamar napirendre tért. Igaz, hogy a gyász feldolgozásában nagy segítséget jelentett a táskájából előkerült laposüveg pflümli, azaz szilvapálinka, amely, mire a vonat az emmentáli vasútállomásra érkezett, el is fogyott.

Nem lenne teljes a történet, ha végezetül nem említenénk meg, hogy Seppe Hügi, a svájci középcsatár mesterhármasát Binggeli úr azzal jutalmazta, hogy legszebb tehenének nevét Heidiről Seppére változtatta, s ezzel Svájc első és talán azóta is egyetlen férfi nevű tehene lett.

Kanada nem szakítani akar az Egyesült Államokkal, hanem határt szabni annak, hogy gazdasági függését Washington politikai alárendeltséggé alakítsa. Fellépése a szuverenitásukat megőrizni kívánó kisebb és közepes államok számára is példát mutathat.