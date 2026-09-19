Az 1954-es labdarúgó-világbajnokság máig rekordnak számító, 12 gólos mérkőzésének története.
A szomszéd és a környékbeliek is megdöbbentek az eseten, de az állatorvos megnyugtatott mindenkit, nem fertőző betegségben hullottak el az állatok.
A hidegtől prémes ruhaneművel védett állatok több tejet adnak.
Izraeli kutatók manipulálták az állatok szervezetében élő mikrobák rendszerét.
Életben vannak azok a tehenek, amelyeket szeptemberben a Dorian hurrikán ragadott magával egy észak-karolinai szigetről. A vízbe esett állatok kilométereket úszva értek partot.
A kocsi tehenészet avatására kormánypárti email-címen lehetett regisztrálni az MTI-sajtómeghívó alapján. Volt telefonszám is, de azt tévesen adták meg. A Fidesz szerint ők nem kértek regisztrációt, félreértés történt.
Hét tehenet gázolt el egy személyvonat péntek reggel a Csongrád és Gátér közötti vasútvonalon - közölte a katasztrófavédelem honlapján.
Több száz embert kell kimenekíteni a földrengés sújtotta Kaikoura városából Új-Zélandon. A hatóságok újabb utórengésektől tartanak. A település népszerű üdülőhely, így nemcsak helyiek, hanem turisták is tartózkodtak ott a földmozgás idején. Új-Zéland déli szigetét hétfő hajnalban rázta meg egy 7,8-es erősségű földrengés, mely során ketten haltak meg - adja hírül az Euronews.
A tejtermelők Lázár Jánosnak címzett petíciót adtak át hétfőn a Miniszterelnökséget vezető minisztert képviselő Udvarhelyi Csaba főosztályvezetőnek, amelyben újabb egyeztetéseket kezdeményeztek a kormánnyal, mert úgy ítélik meg, hogy a kabinet nem teljesítette a korábbi megállapodást. A fő képre kattintva galéria nyílik! Fotó: Tóth Gergő, Népszava