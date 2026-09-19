Azt látta már, amint három tehén túlél egy földrengést? Elképesztő videó!

Több száz embert kell kimenekíteni a földrengés sújtotta Kaikoura városából Új-Zélandon. A hatóságok újabb utórengésektől tartanak. A település népszerű üdülőhely, így nemcsak helyiek, hanem turisták is tartózkodtak ott a földmozgás idején. Új-Zéland déli szigetét hétfő hajnalban rázta meg egy 7,8-es erősségű földrengés, mely során ketten haltak meg - adja hírül az Euronews.