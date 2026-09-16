Gyanúsítottként hallgatták ki Tuzson Bence korábbi államtitkárát

kirúgás;személyes adattal visszaélés;Tuzson Bence;Tisza Világ;

2026-09-16 07:09:00 CEST

A nyomozók szerint ő volt az, aki jóváhagyta, hogy kirúgják azokat, akik letöltötték a Tisza alkalmazását.

Személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség Pilz Tamást, aki korábban a Tuzson Bence vezette Igazságügyi Minisztérium államtitkára volt – tudta meg az RTL Híradó.

A nyomozók szerint Pilz Tamás jóváhagyta azoknak a minisztériumi dolgozóknak a kirúgását, akik letöltötték a Tisza által fejlesztett TISZA Világ applikációt.

A mobilalkalmazásból tavaly ősszel 200 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki. Ezt követően személyes és különleges adatok nyilvánosságra hozatala miatt indult büntetőügy – olvasható a 24.hu beszámolójában.

A TISZA Világ alkalmazás körül 2025 őszén alakult ki adatvédelmi botrány. Októberben előbb mintegy 18-20 ezer, később pedig egy körülbelül 200 ezer soros adatbázis jelent meg az interneten, amelyet a Tisza alkalmazásának felhasználóihoz kötöttek. A nyilvánosságra került adatok között nevek, e-mail-címek, telefonszámok és lakcímek is szerepeltek. A Tisza kezdetben vitatta, hogy az adatok közvetlenül az alkalmazásból szivárogtak volna ki, később adatvédelmi incidensként jelentette az ügyet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH).