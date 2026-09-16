Három ember meghalt, amikor lezuhant egy tévécsatorna helikoptere Los Angelesben

tragédia;Los Angeles;helikopter;lezuhant helikopter;

2026-09-16 07:21:00 CEST

Éppen balesetről tudósítottak, amikor a tragédia történt.

Három ember meghalt, amikor lezuhant és kigyulladt az NBC4 híradós helikoptere kedden este Los Angeles Chatsworth nevű városrészében – írja a Los Angeles Times.

A két, fedélzeten tartózkodó ember mellett a földön is életét vesztette egy ember, további két sérültet pedig kórházba vittek.

A helikopter este 7 óra körül zuhant le két kereskedelmi épület között, a Mason Avenue 9100-as háztömbjénél. A jármű két teherkonténernek csapódott, és négy közelben álló jármű is kigyulladt, az épületeket viszont nem érte találat. A helyszínen fél órán belül eloltották a lángokat. A balesetet a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hatóság (NTSB) fogja vizsgálni.

Az NBC4 műsorvezetője, Colleen Williams helyi idő szerint este 9 óra körül erősítette meg, hogy a csatorna Chopper 4 nevű helikoptere zuhant le. Korábban arról tájékoztatta a nézőket, hogy megszakadt a kapcsolat a levegőben dolgozó stábbal.

A csatorna helikopteres stábja egy néhány háztömbnyire történt másik, halálos balesetről tudósított. Amikor a csatorna később folytatta az élő adást, Williams azt mondta, a buszbaleset közvetítésére készültek, amikor nagy füstoszlopot láttak, majd kiderült, hogy a saját helikopterük zuhant le.