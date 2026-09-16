Megtalálták a lezuhant amerikai helikoptert

A nepáli hadsereg a levegőből meglátta az amerikai tengerészgyalogság kedden eltűnt helikopterének roncsait. Az akkor az amerikaiak közelében repülő indiai helikopter rádióján hallatni lehetett, hogy a személyzet üzemanyag-problémáról beszél nem sokkal a gép eltűnése előtt. Az amerikai helikopter épp mentőakciót hajtott végre a térségben a keddi újabb földrengés után, fedélzetén hat amerikai és két nepáli katonával.