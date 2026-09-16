Éppen balesetről tudósítottak, amikor a tragédia történt.
Két halálos áldozatot követelt a baleset, amelytől függetlenül Szentpéterváron bemutatták Oroszország új drónellenes egységét.
Egy embert sikerült megmenteni sajtóhír szerint öt ember eltűnt.
Lezuhant az Air-Transport Europe (ATE) mentőhelikoptere a Besztercebányához közeli Strelníky (Sebő) település körzetében, a gép háromfős személyzete és a fedélzeten szállított beteg, egy 38 éves férfi életét vesztette - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség csütörtökön a légi mentőkre hivatkozva.
Lezuhant csütörtökön a Moldovai Köztársaságban egy román mentőhelikopter, amely a két ország közötti megállapodás értelmében szolgálati repülést hajtott végre.
A nepáli hadsereg a levegőből meglátta az amerikai tengerészgyalogság kedden eltűnt helikopterének roncsait. Az akkor az amerikaiak közelében repülő indiai helikopter rádióján hallatni lehetett, hogy a személyzet üzemanyag-problémáról beszél nem sokkal a gép eltűnése előtt. Az amerikai helikopter épp mentőakciót hajtott végre a térségben a keddi újabb földrengés után, fedélzetén hat amerikai és két nepáli katonával.