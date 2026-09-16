Kiakadt Trump a Legfelsőbb Bíróságra a levélszavazás ügyében

USA;félidős választások;Donald Trump;amerikai legfelsőbb bíróság;

2026-09-16 07:05:00 CEST

Hiába jelölt három bírát is Trump a legfőbb amerikai bírói testületbe, elutasították kérelmét a levélszavazást szigorító elnöki rendeletének helybenhagyására. Ezt azt is jelenti, hogy a Republikánus Párt jelöltjei nem számolhatnak a várt előnyökkel a novemberi félidős választásokon.

„Ezek nem azok az emberek, akiket a Legfelsőbb Bíróságba kerülésért interjúztattam, már csak árnyékai önmaguknak” - támadta Donald Trump az első elnöksége idején jelölt három bírát a Truth Social közösségi oldalán. Azt is hozzátette, hogy a bírák a „tébolyult liberális érdekek” hatása alá kerültek.

A héten a washingtoni Legfelsőbb Bíróság elutasította Trump gyorsított eljárásban tárgyalt fellebezését, miszerint hagyják jóvá az elnök által kért módosításokat levélszavazási procedúrára vonatkozóan.

Az elnök három fő intézkedést eszközölne az amúgy megbízhatóan működő levélszavazára vonatkozóan, amelyről a 2020-as választási veresége óta hamisan állítja: a választási csalás melegágya.

A korábban kiadott elnöki rendelet szigorította volna a posta számára a levélszavazatok kézbesítését egyes szavazók esetében, így ha az említett voksolók nem feleltek volna meg a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) ellenőrzésének, akkor a szavazatukat tilos lett volna továbbítani a választási központba.

Új, egyedi vonalkódot tartalmazó borítékok használatát is előírták volna, ellenkező esetben a levélszavazat nem lett volna érvényes. Végül a szavazást lebonyolító állami szerveknek egy szövetségi oldalra kellett volna feltölteniük a szavazásra jogosultak névlistáját további ellenőrzésre. A bíróság elutasító döntésével mindezen változtatás kútba esett, az idei félidős kongresszusi választások idejére legalábbis biztosan.

Való igaz, hogy sorrendben Neill Gorsuch, Brett Kavanaugh és Amy Coney Barett bírákat Trump annak idején azzal a világos szándékkal jelölte a kilenctagú taláros testületbe, hogy stabil konzervatív többséget érjen el a későbbi ügyekben. Ám a bírák nem az elnök személye, hanem amerikai alkotmány felé tartoznak lojalitással. Ezek alapján az amerikai történelem során nem először fordul elő, hogy a testület tagjai nem az őket jelölő elnök szájíze szerint döntenek.

Trump internetes dühöngésében felemlegette a bíróság más – szerinte hibás – ítéleteit is.

Állítása szerint a bíróság „megdöbbentően rossz ítéletei dollárbilliókba kerülnek az Egyesült Államoknak és olyan mértékűek, amelyekből nem lesz egyszerű magához térnie vagy felgyógyulnia” az országnak.

A bíróság már két fajsúlyos kérdésben is alkotmányellenesnek mondta ki Trump elnöki rendeletét. Az egyik esetben az alkotmányban foglalt születési alapon járó állampolgárság intézményét szerette volna korlátozni, különös tekintettel az illegális bevándorlók amerikai földön született gyermekeire. A másik visszadobott intézkedés a „Felszabadulás Napjaként” emlegett áprilisi büntetővámokat tartalmazó csomag volt, amely szintén nem állta ki az alkotmányosság próbáját a bíróság szerint.