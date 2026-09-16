Robbanóanyagot szállított a drón, amelyet Litvánia felett lelőttek a NATO gépei

légvédelem;Litvánia;Baltikum;drón;

2026-09-16 07:46:00 CEST

Az eszköz Belarusz felől érkezett és nyugat felé tartott.

Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet a NATO vadászgépei hétfő éjjel lelőttek Litvánia felett – közölte Robertas Kaunas litván védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Hozzátette, hogy az incidens vizsgálata, valamint a drón további elemzése még folyamatban van.

A Litvánia felett észlelt drónt olasz Eurofighter vadászrepülőgépek lőtték le az ország középső részén, Pratkūnai falu közelében. Az eset nyomán károkról, sérültekről nem érkezett jelentés.

A litván nemzeti rádió, az LRT a Nemzeti Válságkezelő Központ (NKVC) adataira hivatkozva kedden azt közölte, hogy a drón a szomszédos Belarusz felől érkezett, és nyugat felé tartott.