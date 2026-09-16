Súlyos belső feszültségről beszél a megbízott legfőbb ügyész egy videóüzenetében

ügyészség;Lajtár István;

2026-09-16 10:03:00 CEST

Rejtélyes, konkrétumokat nélkülöző, ám annál drámaibb hangvételű videoüzenetben jelentkezett Lajtár István, az új legfőbb ügyész megválasztásáig eljáró legfőbb ügyész-helyettes. A videóval az ügyészség dolgozóinak üzent, ám a sajtónak is megküldte.

Lajtár a videóban a többi között arról beszélt, hogy „teljességgel szokatlan, hogy egy interregnum idején a legfőbb ügyészi jogkört átmenetileg gyakorló vezető forduljon az ügyészségen dolgozókhoz (…) Ennek ellenére úgy ítéltem meg, hogy erre itt és most szükség van. A 155 éves ügyészi szervezet ugyanis fennállásának talán egyik legnehezebb időszakát éli át”.

– Az alkotmányos feladataink gyakorlására is kiterjedő jogszabályi változások, a társadalom fokozott elvárása, valamint a szervezetünket érintő külső és belső hatások az ügyészi szervezetben korábban nem tapasztalt feszültséget és bizonytalanságot teremtettek. Mindezt felerősítette az új legfőbb ügyész megválasztását megelőző feszült várakozás. Az így kialakult helyzet sajnálatosan az ügyészségen kívül is érzékelhetővé vált.”

Lajtár szerint „mindez együtt szükségessé tette egy vezetői üzenet megfogalmazását.” Eszerint

„sikeres munka csak egységes, fegyelmezett és az integritás szabályait tiszteletben tartó közösségben végezhető. Ezen értékek figyelmen kívül hagyása nem csak a szervezetet, de annak minden munkatársát sérti, rombolja a morált, rontja a társadalom bizalmát és értékítéletét, ami elfogadhatatlan. Ez ellen fel kell lépnünk, mert rendkívüli helyzetekben különösen fontos a közösségünk ereje és a közösségünk védelme.”

Az ügyben megkerestük az ügyészséget, hogy konkrétan milyen külső hatásokról beszélt, illetve mi indokolja azt a megállapítást, hogy az „eltelt 155 év talán legnehezebb időszakról” beszél a legfőbb ügyész helyettes, ami a XX. századi történelem ismeretében némileg meredek megállapításnak hangzik.