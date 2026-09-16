Megbeszélte az AI-jal a 16 éves győri fiú, hogy tömeges atrocitásra készül, a rendőrök mentek érte

fenyegetés;terrorcselekmény;mesterséges intelligencia;

2026-09-16 10:31:00 CEST

A hatóságok az eset kapcsán felhívták a figyelmet, hogy az internetes platformokon és a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások használatakor tett kijelentéseknek büntetőjogi következménye lehet.

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt hallgatott ki gyanúsítottként egy 16 éves győri fiút a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) – közölte a rendőrség. A fiatalkorút szeptember 15-én fogták el az otthonában, ahol kutatást tartottak, mobiltelefonját és számítógépét pedig lefoglalták.

Az ügy azután jutott el a magyar nyomozókhoz, hogy szeptember közepén a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) értesítette az NNI Transzatlanti Műveleti Osztályát egy Magyarországhoz köthető felhasználóról.

Az amerikai szövetségi nyomozókat egy mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat kereste meg, mert egyik termékének használója erőszakos, életellenes cselekményekkel összefüggő fenyegetéseket tett egy platformon.

A magyar hatóságnak továbbított iratok szerint a felhasználó egy csevegőrobottal folytatott beszélgetésében csoportok és egyének elleni erőszakos cselekményeket helyezett kilátásba, ezek előkészületeiről egyeztetett, és a tervezett támadáshoz alkalmas fegyverekről is szó esett. A rendőrségi közlemény két kijelentést is idéz a beszélgetésből: „nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél”, illetve „ez hamarosan tömeges atrocitás lesz”.

Az NNI elektronikus nyomok alapján azonosította a chatalkalmazás használóját a 16 éves győri fiúként. Elfogása után előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

A lefoglalt eszközök adatainak mentését a forenzikus nyomozók megkezdték.

A rendőrség közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy az internetes platformokon és a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások használatakor tett kijelentéseknek büntetőjogi következménye lehet. A hatóság szerint az erőszakos, élet elleni vagy terrorcselekménnyel kapcsolatos internetes megnyilvánulások nem tekinthetők „diákcsínynek”.