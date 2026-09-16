Von der Leyen: Magyarország visszatért az Európai Unió szívébe

Európai Unió;Magyarország;Ursula von der Leyen;

2026-09-16 13:13:00 CEST

A testület elnöke kifejtette, a magyarországi választás megmutatta, hogy a demokratikus visszalépés folyamata megfordítható, és már milliárd eurónyi beruházás előtt nyílt meg az út.

Magyarországot hozta fel pozitív példaként Ursula von der Leyen, amikor az európai demokráciát érő fenyegetésekről beszélt – írta élő tudósításában a Guardian.

Az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlamentben tartott politikai évadnyitó beszédében elmondta, a dezinformáció, a külföldi beavatkozás, valamint az „antidemokratikus, Európa-ellenes erők” erősödése egyaránt veszélyezteti az európai demokráciát.

Von der Leyen ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy szerinte ezek a folyamatok nem visszafordíthatatlanok. Ennek példájaként említette Magyarországot, ahol 16 évnyi, Orbán Viktor vezette kormányzás után Magyar Péter EU-párti kormánya került hatalomra. Az Európai Bizottság elnöke külön is felidézte az április 12-i magyar választást, amelyről azt mondta, sokáig emlékezetes marad. Úgy fogalmazott:

„A magyar emberek a saját kezükbe vették a jövőjüket. A demokráciát választották. Európát választották. Visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe.”

Von der Leyen értékelése szerint megkezdődött az előző évek demokratikus visszalépésének visszafordítása. Azt mondta, felgyorsult a korrupció és az állam foglyul ejtése elleni küzdelem, miközben előrelépés történt az alapvető jogok és az akadémiai szabadság területén is.

Hozzátette: ennek nyomán több milliárd eurónyi magyarországi beruházás előtt nyílt meg az út. Egyúttal azt is jelezte, hogy szerinte még sok munka van hátra.

Az Európai Bizottság elnöke a magyar példával azt igyekezett alátámasztani, hogy a kemény munka eredményt hozhat. és az kifizetődik.