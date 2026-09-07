Magyarország;Európai Bizottság;uniós források;jogállamiság;Miniszterelnökség;Tisza-kormány;

2026-09-07 10:50:00 CEST

Miniszterelnökség: További 2300 milliárd forint uniós forráshoz juthat Magyarország

A Tisza-kormány a napokban küldheti meg az Európai Bizottságnak az első dokumentumokat az úgynevezett kondicionalitási eljárás lezárásához. Az újabb EU-támogatásokat két lépcsőben kaphatnánk meg.