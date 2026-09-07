Miniszterelnökség: További 2300 milliárd forint uniós forráshoz juthat Magyarország

Az Európai Unió helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) 10 milliárd eurós magyar keretének felszabadításáért teljesített jogállamisági mérföldkövek megnyithatják az utat további, összesen 6,4 milliárd eurónyi, vagyis mintegy 2300 milliárd forintnyi blokkolt kohéziós forrás felszabadítása előtt – írja a Portfolio a Miniszterelnökségnek a megkeresésükre küldött válasza alapján. A Ruff Bálint vezette tárca szerint a kondicionalitási eljárás lezárásához szükséges írásbeli értesítést ezekben a napokban küldhetik meg Brüsszelnek, az akadémiai szabadságra vonatkozó önértékelés benyújtása pedig októberben várható.
Több az Európai Bizottságnál, az ügynél rálátó forrás azt mondta a lapnak, hogy az egyeztetések és várakozásaik szerint már a héten megérkezhet a magyar önértékelés a kondicionalitási eljárás elvárásainak teljesítéséről. A tervek szerint első lépcsőben 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás szabadulhatna fel, majd az említett önértékelést követően további 2,2 milliárd euró.Magyar Péter: Ősszel megérkeznek az uniós ezermilliárdok, augusztusban viszont kiugróan magas lesz a költségvetési hiány
A kormány szerint az RRF-mérföldkövek augusztusi teljesítése nagyrészt lefedte a kondicionalitási eljárás vállalásait is, a szükséges jogszabályok pedig már hatályba léptek. A kormány reményei szerint a Bizottság pár héten belül terjesztheti az EU Tanácsa elé a szankciós intézkedések megszüntetéséről szóló javaslatot.Magyarország a teljes uniós támogatási összeghez hozzáfér, ma délutánig teljesíti a pénzlehívás feltételeit
Mint ismert, az Orbán-kormány több intézkedése, a közbeszerzések átláthatatlansága és korrupciós sémák, továbbá a bíróságok leuralására tett kísérletei miatt befagyasztották a Magyarországnak járó 21,7 milliárd eurónyi kohéziós forrás teljes keretét még 2022-ben. Ezzel párhuzamosan indult el a helyreállítási és ellenállóképességi, közös uniós hitelfelvételből finanszírozott eszköze, amelyre szintén érvényesek voltak a jogállamisági kritériumok.Hatalmas hiányok jönnek, 71 517 milliárd forintra emelkedik az államadósságHárom hét maradt az uniós milliárdok megmentésére, augusztus 31-én lejár a határidő