Trágárkodása és a háziorvosokra tett kijelentése miatt megrovást és egymillió forintos bírságot kapott Takács Péter

egészségügy;Egészségügyi Tudományos Tanács;Takács Péter;

2026-09-17 13:05:00 CEST

Az Egészségügyi Tudományos Tanács Észak-budai Központi Etikai Bizottságának eseti központi etikai tanácsa rótta ki a büntetést.

Megrovásban részesítette és egymillió forintos pénzbírsággal sújtotta Takács Péter volt egészségügyi államtitkárt az Egészségügyi Tudományos Tanács Észak-budai Központi Etikai Bizottságának eseti központi etikai tanácsa – derül ki a 444-hez eljutott, szeptember 10-én kelt határozatból.

Takács Péter ellen összesen négy ügyben tettek panaszt, ezek közül kettőt az etikai tanács végül nem vizsgált érdemben, két megnyilvánulásával kapcsolatban azonban arra jutottak, hogy megsértette az Orvosetikai Kódexet.

Az egyik kifogásolt gondolat az volt, amikor Takács Péter az Ultrahang Pluszban 2025 szeptemberében eképp fogalmazott: „Ezt nagyon könnyű a kormányra rákenni. Meg biztos, hogy a korábbi egészségügyi kormányzatok nem is foglalkoztak annyira kiemelten a háziorvoslással, mint ahogy én mostanában csinálom. De azért egy kicsit az orvosszakma is legyen önkritikus. Tehát a háziorvos az egy, hogy is mondjam, az maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki valahova a klinikumba nem fért bele. Ami szerintem egy borzasztóan degradáló dolog.”

Az etikai tanács ezt a kijelentést úgy értékelte:

Takács Péter nem pusztán az egészségügyi képzési rendszert vagy a háziorvosi pálya presztízsproblémáját kritizálta, a „maradékelven” kifejezéssel Takács „általánosító, indokolatlanul leértékelő, lealacsonyító módon jelenítette meg” a teljes háziorvosi szakmát.

Raádásul a testület szerint azt a képzetet kelthette, hogy a háziorvosi pálya nem tudatos választás, hanem „más – implicit módon magasabbra értékelt – klinikai pályákról kiszoruló orvosok számára fennmaradó lehetőség”. Emellett a „nem fért be” fordulat – állapították meg – azt sugallta, „mintha a háziorvosi hivatást választó orvosok szakmai képessége, képesítése vagy alkalmassága általában alacsonyabb lenne más szakorvosokénál”, és mintha maga a háziorvosi pálya „egy sikertelenebb pályaválasztás maradéka volna”. A tanács felhívta a figyelmet, hogy

a háziorvosok szakmai méltóságának sérelme mellett egy ilyen mondat a betegek bizalmára is negatív hatással lehet.

„A háziorvos az egészségügyi ellátórendszer elsődleges, folyamatos kapcsolati pontja: ha egy országos nyilvánosság előtt megszólaló orvos és egészségügyi vezető azt a benyomást kelti, hogy e szakmát jellemzően azok választják, akik máshová nem kerültek be, az alkalmas arra, hogy a lakosság a háziorvosok szakmai felkészültségét és az alapellátás értékét általában megkérdőjelezze” – idézi a határozatot a 444. Ezen a tanács szerint az sem változtatott, hogy Takács később pozitív kijelentéseket is tett a jó háziorvosokról.

A másik elmarasztalás Takács Péter egy Messenger-üzenetben megfogalmazott, ismert kirohanása miatt történt, amit anno szintén a 444 egy olvasója osztott meg. A korábbi egészségügyi államtitkárral a következő párbeszéd zajlott le:

András: János kórház, gyermekügyelet, tegnap este. NINCS FŰTÉS. A jó Isten áldjon meg… Hogy nézel tükörbe???

Takács Péter: Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak! Ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy! A műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják.

András: És te vagy az eü miniszter ebben az országban, viccnek is rossz!

Takács: Sajnos ez ilyen. Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat. Megjegyzem az összes gyerekemet oda hordom én is. Jobbulást a gyereknek!

Az etikai tanács rögzítette, hogy az apa sem visszafogott hangnemben írt, de ez nem mentség a korábbi államtitkár számára. Mint jelezték, egy orvostól még „provokatív megkeresés esetén is” önuralom és kulturált, tiszteletteljes kommunikáció várható el. A testület szerint

Takács nem csak reagált a feszült hangnemre, hanem „még fokozta azzal a helyzetet, hogy további trágár kifejezésekkel fejezte ki a véleményét”.

Külön kifogásolták a „bazmeg” és a „szopatjuk” szavakat, ezek ugyanis „nem a probléma tárgyszerű megmagyarázását szolgálták”, hanem „alpári, agresszív kommunikációs stílust” vittek a beszélgetésbe. Márpedig különösen ha egy gyermek egészségügyi ellátásának körülményeiről van szó, az orvos feladata a feszültség csökkentése, nem az eszkalálása – közölték. Az ügy súlyát pedig tovább növelte Takács Péter közéleti szerepe, egy ilyen megnyilvánulást ugyanis a közvélemény tőle nem feltétlenül pusztán magánemberi reakcióként értékel, hanem az egészségügyi vezetés és részben az orvostársadalom kommunikációs kultúrájára utaló jelzésként is.

A szankciót illetően súlyosbító körülményként értékelték Takács Péter magas politikai tisztségét, továbbá, hogy rövid időn belül két, egymástól független és nagy nyilvánosságot kapott etikai normasértést is elkövetett. Enyhítő körülményként könyvelték el, hogy közvetlen beteg- egészségkárosodás egyik vizsgált közléshez sem kapcsolódott, a Messenger-üzenetváltás stílusának kifogásolhatóságát pedig Takács elismerte.