Botrány Diana öccsének memoárja körül

Diana hercegnő;Vilmos herceg;Harry herceg;III. Károly;

2026-09-17 13:40:00 CEST

Ritka beavatkozásra késztette a Buckingham-palotát Spencer grófjának leleplezése, miután publikussá vált a temetést megelőzően Károllyal folytatott indulatos beszélgetése.

Nincs egy nyugodt nap a brit királyi család életében. Napokkal a sussexi hercegi pár váratlan hazaköltözése után, egyben röviddel Diana walesi hercegnő halálának 29. évfordulója után régi sebek fakadtak fel újra. A felelős Charles Spencer, a 9. Spencer gróf, akinek a jövő hét elején jelenik meg a memoárja Swan Song: Diana, My Sister, Hattyúdal: Diana, a testvérem címmel. A botrány azonban nem várt a publikáció napjáig, hiszen a konzervatív The Daily Mail napilap máris elkezdte a könyv legerősebbnek tekintett részleteinek közlését.

Spencer grófja emlékezetesen már Diana 1997. szeptember 6-i temetésén meglehetősen támadó beszédben éreztette a Windsorok és Diana arisztokratikus családja közötti feszültséget, egyben leplezetlen támadást indított a nővére tragikus párizsi autóbalesetéért felelőssé tett bulvársajtó, különösen a lesifotósok ellen. Új offenzívája kifejezetten III. Károlyt veszi célba. A northamptoni Althorp-kastély ura azt állítja, hogy néhány nappal Diana halála után szenvedélyes beszélgetést folytatott az akkori walesi herceggel.

Arról folyt a vita, hogy Spencer ellenezte, sőt kifejtette, hogy

Diana sem akarta volna, hogy az akkor 15 éves Vilmos és 12 éves Harry a koporsó mögött haladva vonuljanak végig a temetési menetben, Fülöp edinburghi herceg, Károly, az akkori trónörökös és az ő oldalán.

A gróf úgy érezte, nem szabad kitenni a kis hercegeket ennek az egész világ szeme láttára zajló lelki megpróbáltatásnak.

Spencer felidézi a könyvben, hogy Károly egyre indulatosabb lett, majd hirtelen elhallgatott, és rövid szünet után azt mondta neki: „Rest assured, we'll forget her soon enough”, azaz Ne aggódj, úgyis elég hamar el fogjuk őt felejteni. Mai fejjel úgy értelmezi az érzéketlen szavakat, mint Károly nyilvánvaló megvetésének a jelét. Egyben arra is utalt, hogy az elvált férjet meglepetésként érte, és nem tudta hirtelen feldolgozni a brit társadalomból áradó végtelen gyászt, amely hamar felháborodásba ment át, amint a királyi család, jelesül II. Erzsébet nem sietett a skóciai Balmoralból Londonba, és csak késve osztozott az országos fájdalomban.

A legújabb királyi skandalum külön érdekessége, hogy az udvar ezúttal nem maradt csendben. A Buckingham-palota által nagy hirtelenjében kiadott közlemény hangsúlyozza is, hogy „hagyományosan és elvi alapon nem kommentálnak királyi családtagokról szóló könyveket”. Őfelsége jelezni kívánta azonban:

tisztában van azzal, hogy a testvéri veszteség fájdalma elhomályosíthatja a józan belátást, befolyásolhatja az ítéletet és megszínezheti az emlékezetet.

A brit sajtó pozitívan fogadta a mondatot, a Sky News például „nagyon erős válaszként” értékelte. A csatornának nyilatkozó veterán udvari tudósító, Jenny Bond „igazán figyelemreméltó beavatkozásnak” tekintette a gondosan megfogalmazott szavakat. A palota reakciójának élessége különösen érthető annak fényében, hogy a monarchia történetének egyik legérzékenyebb pillanata került vissza a reflektorfénybe és személy szerint érinti III. Károlyt, akinek évekbe tellett visszaépíteni mai népszerűségét, pozitív imázsát és elérni Kamilla királyné elfogadását is.

Charles Spencer magánélete maga is megér egy regényt, hiszen negyedik feleségét fogyasztja és hét gyermek apja. A gróf úgy vallja, hogy azért vetette papírra Diana életét, különösen az utolsó viharos heteket és a temetés körüli fejleményeket, mert a közel harminc évvel ezelőtti fiatalokat emlékeztetni kell arra, milyen ember volt a hercegnő. Arról, hogy milyen kihívást jelentett Vilmos és Harry számára a temetési menetben való részvétel, maguk a fiúk többször is szóltak az elmúlt években. Elhíresült életrajzában, a Spare, Tartalékban Harry részletesen beszámol erről, felidézve, hogy csak a szemeit végig lesütve, a tömegre rá sem pillantva tudta végigcsinálni a kálváriát. Nem véletlen, hogy Vilmos és Katalin, a walesi hercegi pár egyik legfontosabb karitatív tevékenysége a mentális problémákkal küzdők segítése.

A mostantól minden bizonnyal gyakorta idézett királyi megjegyzés kísértetiesen emlékeztet a néhai II. Erzsébet szállóigévé vált reakciójára Harry és Meghan Oprah Winfrey amerikai tévés személyiségnek adott ominózus interjúja után, amiben többek között rasszizmussal vádolták a királyi család egy azóta sem megnevezett tagját, aki már előre kérdezősködött a még meg sem született Archie bőrének színe felől.

A királynő szerint „itt az emlékek eltérhetnek”. Egyelőre nincs hír arról, hogyan fogadta az egymástól elidegenült Vilmos és Harry nagybátyjuk kitárulkozását, amely súlyos sértés daganatos kór ellen küzdő édesapjukkal szemben, egyben feleleveníti szüleik nehéz válása, hűtlenkedéseik és háborúzásaik emlékét. A közvélemény nemigen érti, miért volt szükség egyáltalán a minden érintett lelkét megzavaró memoár megírására.