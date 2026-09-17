Klímahiba miatt károsodhatott Rubljov világhírű Szentháromság-ikonja

szentháromság;Ikon;

2026-09-17 15:08:00 CEST

Restaurátorok vizsgálják Andrej Rubljov 15. századi Szentháromság-ikonját, miután kétszer is meghibásodott a művet védő klimatizált tároló. Sajtóértesülések szerint a túl magas páratartalom miatt vetemedni kezdhetett a három fatábla, és veszélybe került a festékréteg.

Az orosz vallási és képzőművészeti örökség egyik legértékesebb alkotását jelenleg a Moszkva melletti szergijev-poszadi Szentháromság–Szent Szergij-kolostor restaurátor-műhelyében vizsgálják. A mű helyére már augusztusban másolat került. A Tretyakov Galéria megerősítette, hogy munkatársai ellenőrzik az ikon állapotát, de az esetleges károk mértékéről egyelőre nem közölt részleteket.

Az emigrációban működő Ekho hírportál névtelen forrása szerint a tárolóban körülbelül két hónappal ezelőtt 80 százalékra emelkedett a páratartalom, miközben az előírt érték 50 és 55 százalék között lenne. Egy Németországból érkezett szakember megjavította a berendezést, az azonban néhány órával a távozása után ismét leállt. Visszatérését állítólag a feszült nemzetközi kapcsolatok akadályozzák. A forrás szerint a múzeumi használatra készült tároló nem alkalmas egy templom szélsőségesebb környezeti viszonyaira.

Az ikon három faeleme a beszámolók szerint a nedvesség hatására deformálódni kezdett. Egy az interneten terjedő fényképen repedés és a fatáblák duzzadása miatt felszínre préselődő restaurátori ragasztó látható. A sérülésről szóló állításokat ugyanakkor független szakértők egyelőre nem tudták teljes körűen ellenőrizni.

A művet Vlagyimir Putyin utasítására 2023-ban vitték át a moszkvai Tretyakov Galériából az orosz ortodox egyházhoz, a restaurátorok és művészettörténészek tiltakozása ellenére.

Előbb a Megváltó Krisztus-székesegyházban állították ki, majd Kirill pátriárka a történelmi helyének tekintett szergijev-poszadi kolostorba vitette. Az ikon hivatalosan továbbra is az orosz állam tulajdona.

A három angyalt ábrázoló Szentháromság az ószövetségi Ábrahám vendégszeretete történetét dolgozza fel. A 20. század eleji restaurálásakor feltárt eredeti színvilága olyan avantgárd alkotókra is hatott, mint Kazimir Malevics és Natalja Goncsarova. A mostani eset ismét felveti, hogy a rendkívül sérülékeny remekmű vallási használata összeegyeztethető-e a műtárgyvédelmi követelményekkel.