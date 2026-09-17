Elnémult Kőbánya fekete hangja – Deák Bill Gyula emlékére

gyász;Deák Bill Gyula;

2026-09-17 12:58:00 CEST

Hetvenhét éves korában meghalt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legnagyobb hatású énekese. A Hobo Blues Band, a Kopaszkutya és meghatározó szólólemezei előadójaként nem amerikai mintákat másolt: Kőbánya utcáinak, a külvárosi létnek, a veszteségeknek és a talpon maradásnak adott összetéveszthetetlen hangot.

Deák Bill Gyula halálát szeptember 17-én jelentették be hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint egy sikeresnek tartott műtét után váratlanul hunyt el. „Elnémult a mikrofon” – írták róla. A mondat azért is pontos, mert Bill esetében a hang nem egyszerűen az előadás eszköze volt. Maga volt a személyiség: sötét, érdes, mégis hajlékony, egyszerre súlyos és sebezhető.

A Chuck Berrynek tulajdonított, azóta legendává vált mondás szerint ő volt „a legfeketébb hangú fehér énekes”. A jelző jól érzékeltette hangjának erejét, de nem mondott el mindent róla.

Deák Bill ugyanis nem valamiféle kölcsönvett, amerikai bluesmaszkban állt színpadra. Amit énekelt, annak budapesti címe volt: Kőbánya.

Kőbánya nem háttér volt, hanem világkép

1948-ban született Budapesten, és egész életében ragaszkodott ahhoz a külvárosi közeghez, amelyből elindult. Kőbánya az ő dalaiban nem romantikus díszletté szelídült munkáskerület volt, hanem vasúti sínek, gyárak, kocsmák, szűkös lakások, kemény férfiszerepek és egymásra utalt közösségek világa. Olyan hely, ahol az ember értékét kevésbé a származása vagy az iskolázottsága, inkább a tartása és a hitelessége határozta meg.

A „Kőbánya blues” ezért jóval több lett egy dalnál vagy egy földrajzi utalásnál. Egy sajátosan magyar bluesnyelv megnevezésévé vált. Bill hangján a műfaj alaptapasztalata – hogy a fájdalmat nem eltüntetni, hanem formába önteni kell – természetesen találkozott a budapesti külváros életérzésével.

Pályája kisebb helyi együttesekben, köztük a Sztárban kezdődött, később a Napsugár, a Wanderers és a Loyd énekese volt. Jazzel, soullal és rhythm and blueszal ismerkedett, de saját megszólalásmódját a hetvenes évek végén találta meg igazán, amikor csatlakozott a Hobo Blues Bandhez.

A Hobo Blues Band másik hangja

A Hobo Blues Bandben Földes László szövegvilága és színpadi karaktere mellé Deák Bill ösztönösebb, elementárisabb éneklése társult. Kettejük különbözősége teremtette meg a zenekar klasszikus korszakának feszültségét. Hobo volt a szerepeket váltó mesélő, Bill pedig az a hang, amelynek már az első megszólalása hitelesítette a történetet.

A Közép-európai Hobo Blues, az Oly sokáig voltunk lenn, a Még élünk és a nagyszabású Vadászat a magyar rocktörténet megkerülhetetlen lemezei lettek.

Ezeken a felvételeken a blues nem egzotikus importcikként, hanem a késő Kádár-kor bezártságáról, kompromisszumairól és szabadságvágyáról beszélő nyelvként szólalt meg.

Bill nem technikai mutatványokkal énekelt. Hangjában ott volt a gospel emelkedettsége, a soul testi ereje és a blues megtörtsége, de mindenekelőtt az a ritka tulajdonság, hogy a hallgató akkor is személyes vallomást érzett, amikor az előadó más által írt szöveget mondott el.

A Kopaszkutya arca és hangja

Szomjas György 1981-es Kopaszkutya című filmje nemcsak megörökítette, hanem mitológiává is formálta a korszak magyar rockéletének peremvidékét. Deák Bill a filmben lényegében önmagát játszotta: olyan zenészt, akinek tehetsége és jelenléte túl nagy ahhoz, hogy a rendszer kényelmesen elhelyezhesse, de akit éppen ez a kívülállás tesz hitelessé.

A Kopaszkutya nyers klubjai, füstös öltözői, kiszolgáltatott zenészei és indulatos közönsége mögött egy egész nemzedék tapasztalata rajzolódott ki. A filmben Bill nem díszítő szereplő volt, hanem bizonyíték arra, hogy ez a zene valóban létezik. Nem színészi eszközökkel teremtett figurát: elég volt belépnie a képbe és énekelnie.

A film zenéje politikai és kiadói akadályok miatt csak jóval később, 1993-ban jelenhetett meg önálló lemezen.

Rossz vér, valódi blues

A Hobo Blues Bandből való távozása után szólópályára lépett. A Rossz vér és a Mindhalálig blues nem egyszerűen sikeres albumok voltak: megmutatták, hogy hangja a HBB világán kívül is önálló történetet képes teremteni. A címadó dalok mellett az olyan felvételek, mint a Kőbánya blues, a Hosszú lábú asszony, a Ne szeress engem vagy a Rossz vér több nemzedék számára váltak alapművekké.

Későbbi lemezei – köztük a Bűnön, bűnhődés, a Bort, bluest, békességet, a Hatvan csapás és A király meséi – tovább építették ezt az életművet. Nem kereste görcsösen az aktuális hangzást, és nem próbálta fiatalabbnak mutatni magát. Ugyanazt a világot járta körül újra és újra: vágyat, árulást, szerelmet, szegénységet, bűnt, büntetést és túlélést.

Színpadi pályájának meghatározó fordulópontja volt az István, a király 1983-as ősbemutatója. Torda táltos szerepében olyan elementáris alakítást nyújtott, amely a blues- és rockközönségen túl is országosan ismertté tette.

Az Áldozatunk fogadjátok és a Véres kardot hoztam az ő előadásában nem egyszerű rockopera-betétdalként, hanem sötét, szertartásos erejű megszólalásként hatott. Rekedtes, mégis hajlékony hangja, mozdulatainak súlya és színpadi jelenléte a táltost a darab egyik legemlékezetesebb alakjává emelte. Sokan, akik korábban nem hallgattak bluest, Tordaként ismerték és szerették meg Deák Bill Gyulát.

Negyvenhárom évvel később, 2026. augusztus 9-én ismét ezekkel a dalokkal lépett a Sziget Nagyszínpadára, a Bródy János életműve előtt tisztelgő Bródy Dalok Napján. Kerekesszékben vitték be, az éneklés szüneteiben pedig a közelében maradó egészségügyi személyzetet is igyekezett elhessegetni. Amikor azonban megszólalt, fizikai állapota háttérbe szorult: az Áldozatunk fogadjátok és a Véres kardot hoztam ugyanazzal a drámai erővel töltötte be a teret, mint évtizedekkel korábban.

A fellépés egyik utolsó nagy nyilvános szereplése lett és egyben sűrített képe annak, hogyan viselte egész életében testi korlátait: nem tagadta őket, de nem engedte, hogy átvegyék az uralmat a színpad fölött. A kerekesszékben ülő, mégis elementáris energiával éneklő Bill megmutatta, hogy az előadói erő nem a mozgás szabadságából, hanem a jelenlétből fakad.

Mankóra támaszkodva is óriás

Gyerekként labdarúgó szeretett volna lenni. Tizenegy éves korában azonban egy orvosi műhibaként megélt kezelés következtében elveszítette az egyik lábát. Ez a veszteség lezárta előtte a futball lehetőségét, és egész életét meghatározta, de nyilvános megszólalásaiban nem kérte, hogy tragikus hősként vagy sajnálatra méltó emberként tekintsenek rá.

Fogyatékosságát nem rejtette el, de nem is csinált belőle művészi programot. A mankó hozzátartozott színpadi megjelenéséhez, ám soha nem helyettesítette a teljesítményt. A közönség nem azért figyelt rá, mert fél lábbal állt a színpadon, hanem azért, mert amikor énekelni kezdett, betöltötte a teret.

Ez nem jelenti azt, hogy könnyen viselte volna az állapotát. Interjúiban beszélt az elveszített futballistaálomról, a fizikai fájdalmakról és az évtizedek múlásával egyre súlyosabb mozgási nehézségekről. Mégis következetesen a munkát, a családot és a közönséget helyezte előtérbe. Nem a sérülését tagadta, hanem azt utasította vissza, hogy kizárólag azon keresztül határozzák meg.

Jelenléte ezért a magyar könnyűzene egyik legerősebb példája lett arra, hogy a fogyatékosság nem valamiféle erkölcsi példázat, hanem az ember életének része.

Nem „legyőzte” a hiányt, és nem tett úgy, mintha nem létezne. Együtt élt vele, dolgozott vele, és úgy épített nagy pályát, hogy nem engedte: a teste szabja meg művészi lehetőségeinek határát.

A hang, amely nem szép akart lenni, hanem igaz

Deák Bill Gyula nemzedékeken át megőrizte közönségét. Nagy arénákban és kisebb klubokban ugyanazzal a közvetlenséggel lépett fel. Nem választotta el magát attól a világtól, amelyből érkezett, és nem cserélte fel a blues egyszerű, súlyos igazságait a sztárság kényelmesebb szerepeire.

Halálával nem csak egy kivételes énekhang tűnt el a magyar zenéből. Távozott annak a korszaknak az egyik utolsó nagy alakja is, amikor egy előadó mögött még egy egész városrész, egy társadalmi közeg és egy közös tapasztalat állhatott.

Kőbánya az ő hangján nem a világ vége volt, hanem a világ közepe. Innen nézve szólt a szerelemről, a veszteségről, az elesettekről és azokról, akik minden ütés után újra megpróbálnak felállni. Deák Bill Gyula egész pályáján erről énekelt. És ezért marad velünk akkor is, amikor a mikrofon már elnémult.