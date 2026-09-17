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Megtartotta alakuló ülését a Független Közmédia Testület

Azt nem tudni, hogy milyen témákat érintettek. 

Megtartotta alakuló ülését csütörtökön Budapesten a Független Közmédia Testület.

Erről a testület tájékoztatta közleményben az MTI-t.

A szeptember elején létrejött új testület feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a közmédia gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása.

Az Országgyűlés szeptember 8-án hat tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bayer Judit lesz a testület elnöke.

A megválasztott tagok Bayer Judit mellett Bálint Viktor, Kollár Árpád, Sükösd Miklós és Szabó György, valamint lapunk korábbi munkatársa, Hargitai Miklós. Ő nemrégiben arról beszélt lapunknak adott interjújában, hogy a közmédia új vezetőinek olyan embereknek kell lenniük, akik képesek működtetni az intézményeket, de szükség esetén nemet is tudnak mondani a politikai nyomásra. 

Kevés nyoma van a 2006 őszi kormányülések ma közzétett jegyzőkönyveiben annak, ami 20 évvel ezelőtt Budapest utcáin zajlott. A Tisza-kormány szerint Gyurcsány Ferencék a politikai válsággal való szembenézés helyett a reformterveikre koncentráltak. Horn Gábor úgy gondolja, nem volt más választásuk, mint folytatni, amit elkezdtek.