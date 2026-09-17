„Közvetlen hatása a jelen politikai folyamataira már nincs” – nyilvánosak a 2006 őszi kormányülések jegyzőkönyvei

Gyurcsány Ferenc;Balatonőszöd;jegyzőkönyv;kormányülés;Horn Gábor;Tisza-kormány;

2026-09-17 18:36:00 CEST

Kevés nyoma van a 2006 őszi kormányülések ma közzétett jegyzőkönyveiben annak, ami 20 évvel ezelőtt Budapest utcáin zajlott. A Tisza-kormány szerint Gyurcsány Ferencék a politikai válsággal való szembenézés helyett a reformterveikre koncentráltak. Horn Gábor úgy gondolja, nem volt más választásuk, mint folytatni, amit elkezdtek.

– Semmi titkos nincs ezekben a dokumentumokban, egyetértek azzal, hogy közzétették őket, mert a közelmúltunkhoz mindannyiunknak közünk van. Én magam végigéltem ezt az időszakot, ott voltam ezeken a kormányüléseken, tele félelmekkel és rossz érzésekkel amiatt, ami az utcákon történt. A kormány tagjaiként mi próbáltuk folytatni, amit elkezdtünk, ez látszik ezekből az emlékeztetőkből. Azt gondoltuk, hogy ezekben a nehéz időkben nem tehetjük meg, hogy a lovak közé dobjuk a gyeplőt – nyilatkozta a Népszavának Horn Gábor, aki a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkáraként vett részt azokon a kormányüléseken, amelyek jegyzőkönyveit a Tisza-kormány csütörtökön közzétette.

Pontosan húsz évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde, amit eredetileg egy május 26-i kormányülésen mondott el, zárt körben. A hangfelvétel nyilvánosságra kerülésének körülményei a mai napig nem ismertek, inkább csak városi legendák és elméletek léteznek arról, hogy kin keresztül juthatott el a beszéd több médiumhoz is egyszerre. A Tisza-kormány által nyilvánosságra hozott, korábban titkosított jegyzőkönyvek nem a kormányülések szó szerinti leiratai, csupán szűkszavú tartalmi összefoglalók, emlékeztetők.

De szinte semmit nem árulnak el arról, hogy milyen hangulatban teltek ezek az ülések, miközben Budapest utcáin állandósultak a tüntetések, amelyek a Magyar Televízió székházának ostromához, majd elhúzódó utcai zavargásokhoz vezettek.

„A dokumentumok szerint a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet a politikai válsággal való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire összpontosított. (…) A dokumentumokban az is látszik, hogy már az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése előtt, szeptember 13-án látta a kormány, hogy a reformok kapcsán a közvéleményt leginkább érzékenyen érintő, feszültséget jelentő kérdéseket konkrét, számszerű adatok hiányában nehezen lehet kommunikálni” – szól a dokumentumok nyilvánosságra hozásáról szóló közlemény a kormany.hu-n.

Horn Gábor viszont úgy gondolja, abban az időszakban nem volt más választásuk, mint folytatni, amit elkezdtek. „Én az őszödi beszédet egy alacsony színvonalú, rossz beszédnek gondolom. Nem a káromkodás meg a túlzásokkal teli fogalmazás miatt, hanem azért, mert nincsen tartalma. Pont arról nem szól, hogy jó, jó, de akkor mit csináljunk. Miközben 2006 őszére a kormányzati munka már a reformokról szólt az egészségügyben, az oktatásban, és a gazdasági egyensúly helyreállítása érdekében. Akkor még nem tudtuk, hogy 2008-ra ebből elszáll a bátorság és az elkötelezettség” – mondta az egykori politikus.

Hozzátette: nem az SZDSZ dolga volt eldönteni, hogy ezek a reformok Gyurcsánnyal vagy nélküle mennek végbe, ezt az MSZP belső ügyének tekintették. „Én akkor is úgy gondoltam, és ma is úgy gondolom, hogy Gyurcsány nélkül ez sokkal egyszerűbb lett volna. Ezt ő és az MSZP nem így gondolta, de mi akkor, ebben a felfokozott hangulatban még nem láttuk elérkezettnek az időt arra, hogy kiszálljunk” – tette hozzá az egykori SZDSZ-es politikus.

Horn úgy gondolja, a 20 évvel ezelőtti eseményeknek ma már elsősorban csak kordokumentumként, a közelmúltunk részeként van jelentősége, közvetlen hatása a jelen politikai folyamataira már nincs.

„Azt azért szomorúan kell rögzítenem, hogy az elmúlt 16 évben ilyen jegyzőkönyvek nem készültek, így 20 év múlva sem fog kiderülni, hogy miről is szólt az Orbán Viktor által vezetett kormány munkája. Igenis kell ilyen dokumentumoknak készülniük, mert közügy, hogy mi történt az ország vezetésében egy-egy fontos időszakban. Még akkor is, ha lehetnek olyan ügyek a kormányzati munkában, amik titkosak, vagy hosszabb ideig zároltak” – mondta Horn Gábor.