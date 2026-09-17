Svédországban a balközép ellenzéki blokk nyerte a választásokat

választás;Svédország;győzelem;balközép;

2026-09-17 20:02:00 CEST

A távozó kormányfő szerint a választási eredmények megnehezítik egy új kormány megalakítását.

A balközép ellenzéki blokk nyerte meg a múlt vasárnapi parlamenti választást Svédországban a csütörtökön közzétett végeredmények szerint, Ulf Kristersson kormányfő bejelentette lemondását - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A svéd választási hatóság bejelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt, a Zöld Párt, a Baloldali Párt és a Centrum Párt együttesen 176 mandátumot szerzett a 349 fős törvényhozásban. A jelenlegi, konzervatív vezetésű kormánykoalíció tagjai, illetve támogatói 173 képviselői helyet szereztek. A választási eredmény tükrében Magdalena Andersson, a szociáldemokraták vezetője négy év ellenzéki politizálás után ismét miniszterelnök lehet, bár elemzők szerint a balközép blokkon belüli nézeteltérések miatt nem lesz egyszerű feladat koalíciót kötni.

A Kristersson által vezetett Mérsékelt Párt a Kereszténydemokratákkal és a Liberálisokkal kormányzott kisebbségi koalícióban 2022 óta, a bevándorlásellenes, nacionalista Svéd Demokraták párt külső támogatásával. Kristersson az X közösségi oldalon tette közzé a parlament elnökének küldött levelét, amelyben bejelenti a lemondását. A távozó kormányfő szerint a választási eredmények megnehezítik egy új kormány megalakítását. Mint írta, a választások előtt a pártok által tett nyilatkozatok akadályozzák minden elképzelhető kormányzati formáció, illetve koalíció létrejöttét.

Most a pártok részéről konstruktív nyitottságra van szükség – írta. Minden párttal tárgyalni kell, hogy megoldásokat találjunk és megteremtsük a stabil és működőképes kormány feltételeit. Kristersson megjegyezte, hogy most a parlamenti elnökön a sor az új kormány megalakításához vezető következő lépések kezdeményezését illetően. Ennek megindítása érdekében kérte a felmentését a miniszterelnöki posztról.

A választások előtt Kristersson nem zárta ki, hogy - elsőként Svédország történelmében - kész lenne a szélsőjobboldallal is kormányt alakítani.

Magdalena Andersson, a szociáldemokraták vezetője csütörtökön olyan kormányt ígért, amely előre viszi Svédországot. A svéd nép új orientációt választott országunk számára. Az összetartásra szavazott a megosztottság helyett" - jelentette ki a 2022 óta a visszatérésre váró volt szociáldemokrata kormányfő Kristersson lemondása után. „Szeretném megvalósítani ezt az új orientációt egy olyan kormánnyal, amely előre viszi Svédországot” – mondta Andersson. A tapasztalt tárgyalóként ismert, pragmatizmusa és közvetlensége miatt gyakran „svéd Merkelként” is emlegetett Magdalena Anderssonnak két olyan pártot kell egy szövetségben együtt tartania, amely néha nehezen ért szót egymással.

A spanyol Pedro Sánchez, a ritka európai szocialista kormányfők egyike a X-en üdvözölte a svéd szociáldemokratát választási győzelmét. „A szélsőjobboldallal szövetséges jobboldali kormány négy éve után a svédek ismét a jóléti államra, a társadalmi igazságosságra és az ökológiai átmenetre teszik a tétjeiket” – jegyezte meg.

A Svéd Demokraták szélsőjobboldali pártnak, a leköszönő kormánypárt szövetségesének a visszaszorulása a szavazás egyik jelentős fejleménye. 2010-es parlamentbe kerülésük óta jelentős visszaesést szenvedtek el: a 2022. évi 20,5 százalékról 17,5 százalékra esett vissza a rájuk leadott szavazatok aránya, így újra Kristersson jobbközép Mérsékelt Pártja lett az ország második legerősebb politikai ereje.