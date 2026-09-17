Megszűnt Tiborcz István cégének többségi befolyása a Gránit Bankban

Gránit Bank;Tiborcz István;BDPST Group;

2026-09-17 16:15:00 CEST

Ugyanakkor kisebbségi részvényesként változatlanul elkötelezettek a pénzintézet hosszú távú növekedési stratégiája mellett.

A BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről, és ezzel megszűnt a digitális bank feletti többségi befolyása - tájékoztatta a BDPST Group csütörtökön a Magyar Távirati Irodát (MTI).

A tranzakció lezárás után a Fafner Capital Kft. 20,48 százalékos tulajdoni hányaddal és 30,22 százalékos szavazati aránnyal rendelkezik majd a bankban.

A közlemény szerint az adásvétel célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének további diverzifikálása, valamint újabb, jelentős bankpiaci tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető bevonása. A mostani és a szeptember 10-én bejelentett tranzakciók lezárását követően megszűnik a BDPST Group Gránit Bank feletti többségi befolyása. A társaság egy hete jelentette be, hogy a portfoliójának részét képező Tiberis Digital Kft.-ben az FZS Mag Investment Kft. és a vele összehangoltan eljáró hazai befektető társaság 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést szerzett. A BDPST Group kisebbségi részvényesként változatlanul elkötelezett a Gránit Bank hosszú távú növekedési stratégiája mellett.

A Faftner Capital Kft. az MTI-nek küldött közleményében kiemelte: a tarsaság a Stark Capital Zrt. tulajdonában áll, amely 100 százalékban Erős János György bankár érdekeltsége, ezzel a Gránit Bank komoly szakmai befektetővel erősödhet és a tulajdonosi szerkezete tovább diverzifikálódhat. A Fafner Capital szerint a piaci helyzet most lehetőséget nyújt mind a középosztály, mind a kis- és középvállalkozások megerősödésére, így a kkv-szektor szélesebb körű integrálására számít a Gránit Bank lehetséges fejlődési perspektívái között.

A tranzakció lezárására a szükséges felügyeleti és hatósági engedélyek, így különösen a Magyar Nemzeti Bank engedélyének megszerzését követően kerülhet sor.