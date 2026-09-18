Csak a bútorok 1,2 milliárd forintba kerültek Rogán Antal egykori budavári minisztériumában

luxus;Budai Vár;Rogán Antal;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Várkapitányság;Szociális és Családügyi Minisztérium;

2026-09-18 08:43:00 CEST

Ma a Szociális és Családügyi Minisztérium működik az épületben, amelynek 27 milliárd forintos kialakítása a luxust is tartalmazta. Az Orbán-kormány nem sajnálta a pénzt 38 milliós bárpultra, 3,7 milliós kanapékra, 4,5 milliós székekre sem.

Árad a fényűző luxus Rogán Antal egykori minisztériumából: csak a bútorokra nettó 1 268 106 982 (azaz több mint 1,26 milliárd) forintot költött el a Várkapitányság, vagyis az állam – írja a 444 a Várkapitányságtól megkapott tételes lista alapján. A volt Miniszterelnöki Kabinetiroda, amelynek budavári luxusépületéről – amelybe a Tisza-kormány Szociális és Családügyi Minisztériuma költözött – eddig csak annyit lehetett tudni, hogy az épület felhúzása és berendezése 27 milliárd forintba került. Most kiderült, a méregdrága bútorok beszerzésén felül a belső terek kialakítására is elment még további 2,5 milliárd forint.

A többmilliós székek, asztalok, szekrények, kanapék mellett a legtöbbe a negyediken lévő bárpult került, csak arra kifizettek 38 millió forintot. A szebbik szivarszobára 24 millió ment el. Nagyságrendileg az ajtókra 700, az üvegfalakra 370, falikárpitokra pedig 110 millió forintot költöttek el – szedte össze a megdöbbentő adatokat a portál. Közérdekű adatigénylésükre tavaly a Várkapitányság még csak annyit volt hajlandó elárulni, hogy a teljes építkezés költsége 27,17 milliárd forintba került, hozzátéve, hogy a bebútorozás a generálkivitelezői szerződés része volt, az ára benne van a nettó összegben.

A Várkapitányság a kormányváltás után közlékenyebbé vált, és a lap újbóli közérdekű adatigénylésére már elküldte részletesen a bútorok, falikárpitok, ajtók, mosdók, burkolatok árát. A részletek megdöbbentőek, a Magyar Péter miniszterelnöknek a kormányváltás utáni épületbejárásán is nagy megütközést kiváltó szivarszoba, hivatalos nevén keleti toronyszoba bebútorozása például nettó 24 329 340 forint volt. A nyugati toronyszoba elnevezésű másik szivarszoba bebútorozására nettó 5 553 293 forintot költöttek: az oda vett kanapé 3,4 millióba került, a két fotelt összesen 1,3 millióért vették, a kerek asztalka 495 ezer forint volt. A szőnyeg ezekhez képest nem tétel, kijött 118 ezerből.

A korábbi tájékoztatás szerint a költségcsökkentés részeként „a megjelent tervekhez képest bizonyos helyiségek funkciója is egyszerűsödött, például étkezésre melegítőkonyhás ebédlőt alakítottunk ki a munkatársak számára.” Ehhez képest simán vettek 5 millióért konyhabútort – derült ki a cikkből. A földszinti kávézópult ennek több mint ötszörösébe, 26,5 millió forintba került, puffokra több mint 2,8 millió forintot költöttek, de öt asztalka ára is meghaladta a 2 millió forintot. A 13 fotel darabja 1 millió volt, a 2 kanapét darabonként 1,8 millió forintért vették. A „vezetői irodai asztal” a lista szerint 2,1-2,2 millió forintba került, amiből összesen 39 darabot szereztek be. A „felsővezetői irodai asztal” már sokkal drágább volt, 11 darabért 4,5 millió forintot sem sajnáltak. Összesen 51 „felsővezetői irodai széket” vettek, amiből kettő volt különleges, egyenként 2,6 millió forintért.

Rogán Antal minisztériumának többi berendezése sem volt tucatáru, így voltak iroda kanapék, darabonként 3,7 millió, tárgyalóasztal 1,3 millió forintért. A listán szerepelnek 2-2,6 milli forintos szekrények, de egy páncélszekrénnyel felszerelt, egyedi tervezésű gardrób is volt 8,4 millió forintért. Szimpla irodai székekért is 359 ezer forintot fizettek ki. Ebből 143 darabot szereztek be, és hasonló nagyságrendben vettek irodai asztalokat is, egyenként 328 ezerért. A Várkapitányság összesítése szerint a falikárpitokra nettó 109 383 493 forint ment el, a rézkarnis darabja több, mint 600 ezer forint volt, és abból sem volt elég egy.

A díszteremben az alapozás, parkettázás a munkadíjjal együtt 115 millióba került, a bebútorozása további plusz 80 millió volt. Ebből csak a nagy asztal került 31 millióba. Mosdókra nettó 42 290 842 forintot költöttek, de vettek 3 darab vécéajtót is, egyenként 998 ezer forintért. Az ajtók 701 millió forintba kerültek, a beszerelési költségekkel együtt az összeg meghaladta a 800 millió forintot. Hatalmas üvegfalak is voltak, a legdrágább egy 31 négyzetméteres felület volt, ami a beszerelési költséggel együtt 30 millió forintba került.