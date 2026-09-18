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Autóval ütközött egy mentőautó Kőbányán, öt ember megsérült

A baleset a Sibrik Miklós út és a Gergely utca kereszteződésében történt.

Összeütközött egy mentőautó és egy autó péntek hajnalban a X. kerületi Sibrik Miklós úton, a balesetben öt ember megsérült – erősítette meg az MTI információit a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a járműben négyen – két mentős és két beteg –, míg az autóban egy ember sérült meg, valamennyiüket kórházba szállították.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a baleset a Sibrik Miklós út és a Gergely utca kereszteződésében történt.

Az utcán történt a gyilkosság, amelynek elkövetője elmenekült. A rendőrség forró nyomon, emberölés miatt indított nyomozást.