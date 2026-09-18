Mindössze 28-an ajánlották fel adójuk egy százalékát a felcsúti fociakadémiának

NAV;egy százalék;Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány;CÖF-CÖKA;Kommentár Alapítvány;

2026-09-18 09:23:00 CEST

A CÖF-CÖKA eközben 1 908 282 forinthoz jutott összesen 141 adófizetőtől.

Közzétette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a listát, amely azt tartalmazza, hogy az idén a magánszemélyek által felajánlott 1 százaléknyi személyi jövedelemadóból melyik civil szervezet mekkora összegben részesült. A tavalyi évhez hasonlóan ismét a Partizán és a Telex végzett az élen, a harmadik pedig az Országos Mentőszolgálat Alapítványa lett. De a Fideszhez köthető szervezetek is részesültek az 1 százalékos felajánlásokból az adófizetők jóvoltából, igaz, jóval szerényebb mértékben – hívja fel a figyelmet a 24.hu.

A portál szerint utóbbiak közt van a nemsokára újból Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF-CÖKA), az Orbán Viktor által létrehozott, a felcsúti labdarúgó akadémiát fenntartó alapítvány, valamint több más, a Fidesz-univerzumhoz tartozó szervezet is.

Az összesítés szerint

a felajánlásokból 1 908 282 forinthoz jutott összesen 141 adófizetőtől a CÖF-CÖKA. A szervezetnek a beszámolója alapján 2024-ben 1,26 milliárd forint bevétele volt, amiről azt állították, hogy szinte egészében magánadományokból és támogatásokból jött össze. Ehhez képest elenyésző az 1 százalékokból befolyó összeg. Emellett viszont több csatornán keresztül bőségesen jutottak állami forrásokhoz is.

még kevesebb szja-felajánláshoz jutott a volt kormánypárt szellemi holdudvarában fontos szerepet betöltő Kommentár Alapítvány, amely összesen 1 216 974 forintot kapott ötven adófizetőtől. Ez a szervezet az utóbbi hat évben 27,8 milliárd forint állami támogatáshoz jutott a Miniszterelnökség adatai szerint. A Ruff Bálint vezette tárca az alapítvány közfinanszírozása kapcsán augusztusban feljelentést tett hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, költségvetési csalás, valamint közbeszerzési eljárásban elkövetett versenyt korlátozó megállapodás gyanújával.

részesült az szja-felajánlásokból a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia mögött álló, Mészáros Lőrinc által elnökölt Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány is, melyet Orbán Viktor hozott létre. A szervezetre 28 lelekes adózó gondolt, így 626 688 forintot gyűjtött az 1 százalékos felajánlásokból. Az alapítvány a 444 februári összesítése szerint a tao-rendszer 2011-es indulása óta összesen 54,3 milliárd forintnyi közpénzhez juthatott ezen a támogatási formán keresztül.

Mészáros Lőrinchez, az ország leggazdagabb emberéhez kötődő két további civil szervezet is jutott adó 1 százalékos felajánlásokhoz idén:

a Felcsút térségéből származó egyetemistáknak ösztöndíjakat és tehetséggondozást kínáló Mészáros Alapítvány 148 456 forintot kapott hét adózótól,

míg a közép- és általános iskolásoknak hasonló lehetőségeket nyújtó Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány 67 590 forintot gyűjtött kilenc felajánlótól.

De a Fidesz-univerzum más szervezetei is részesültek 1 százalékos szja-felajánlásban, ezekről további részletek a 24.hu gyűjtésében találhatók.