Öt feljelentést tett a Belügyminisztérium, mindegyiket a Nemzeti Sportügynökséggel összefüggésben

feljelentés;Belügyminisztérium;Pósfai Gábor;

2026-09-18 10:58:00 CEST

Pósfai Gábor kiemelte, a megkezdett átvilágítási folyamatok ezzel közel sem értek véget.

Újabb feljelentéseket tett a Belügyminisztérium (BM), mind az öt eset a Nemzeti Sportügynökség tevékenységét érinti – közölte a tárcavezető pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Pósfai Gábor azt mondta, újabb mérföldkőhöz érkeztek az elmúlt hónapok átvilágítási folyamatai, és

feljelentés született öt olyan ügyben, amelyek során a kormány véleménye szerint tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt idéztek elő a közvagyont érintően.

Szavai szerint az esetekben közös, hogy mindegyik valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz.

Pósfai Gábor közölte, a feljelentések indoklásai között szerepel például „versenyeztetés nélküli jogosulatlan előnyszerzés vagyonhasznosítási pályázat és bérleti jogviszony tekintetében”. Az indoklások sorában említette a mélyen a valós piaci ár és a korábban megfogalmazott becslések alapján megállapított bérleti díjakat, a versenyeztetési szabályok kijátszását, a kötelező nyilvános pályáztatás tudatos megkerülését, állami ingatlanok és ingóságok ingyenes, határozatlan idejű használatba adását, valamint eszközök jelentősen túlárazott beszerzését.

„A megkezdett átvilágítási folyamatok ezzel közel sem értek véget, tovább folytatjuk a kérdéses döntések és szerződések feltárását”

– mondta a tárcavezető.

A BM szeptember 7-én tudatta az MTI-vel, hogy Pósfai Gábor felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Bíró Pétert. A BM akkori közleménye szerint a tárcavezető – mint a tulajdonosi joggyakorló képviselője – a zrt. vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatát. A szervezet honlapja szerint az ügynökség fő feladata a hazai olimpiai központok, stratégiai sportlétesítmények, multifunkciós csarnokok és a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban épült tanuszodák fenntartása és működtetése.