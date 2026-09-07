Felmentette a Nemzeti Sportügynökség vezetőjét a belügyminiszter

Magyarország belügyminisztere, Pósfai Gábor, 2026. szeptember 7-ei hatállyal felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: NSÜ Zrt.) elnök-vezérigazgatóját, Bíró Pétert - tudatta a tárca egy hétfői közleményében.
Mint írják, a tárcavezető - mint a tulajdonosi joggyakorló képviselője - az NSÜ Zrt. vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatát. Az NSÜ átmeneti vezetőjének elsődleges feladata a megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új, végleges vezetőt a következő hetekben pályázat útján választják ki.Pósfai Gábor leváltotta a Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetőjétPósfai Gábor így vetne véget a politika és a sportirányítás több évtizedes összefonódásának