Hadházy Ákos aggódik, hogy megint egy lezsírozott pályázattal lesz új elnöke a Médiatanácsnak

pályázat;elnökválasztás;médiatanács;Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság;aggodalmak;Hadházy Ákos;

2026-09-18 09:57:00 CEST

A volt országgyűlési képviselő konkrétan az egyik jelölt jelenlegi pozícióját és korábbi szerepvállalását kifogásolja. Az Országgyűlés eseti bizottsága hétfőn dönt a jelölt személyéről.

„Megint egy előre lezsírozott »pályázat«, vagy ezúttal tényleg a szakmai életút, az alkalmasság és a függetlenség lesz a befutó? – tette fel a kérdést pénteki Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A volt országgyűlési képviselő azzal kapcsolatban fejezte ki aggodalmát, hogy az elmúlt napokban, szerdán és csütörtökön az Országgyűlés eseti bizottsága meghallgatta mind a 11 jelöltet, és a bizottság tagjai hétfőn döntenek arról, hogy kit javasolnak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH), egyben a testület mellett működő Médiatanács elnökének.

A volt ellenzéki politikus szerint aggasztó, hogy a jelöltek között van Tóth Csaba is, a Magyar Elektronikus Médiaszolgáltatók Egyesületének (MEME) elnöke. – „Egyrészt Tóth úgy pályázik a tisztségre, hogy közben a MEME maga is részt vesz az NMHH elnökének a kiválasztásában. Ráadásul egy régi ismerősének, Lendvai Andrásnak a delegálását javasolta a döntést meghozó bizottságba. A nagyobbik baj, hogy a MEME egyik alelnöke nem más, mint Vaszily Miklós, aki többek között az MTVA, az Origo Zrt. és az Echo TV vezérigazgatója volt, majd az Index tulajdonosa és a TV2 elnök-vezérigazgatója lett” – írta Hadházy. Szerinte így az általa is vezetett MEME az egyik, aki dönthet az elnöki pozíció sorsáról. Megjegyezte azt is, hogy az egyesület másik alelnöke nem más, mint Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, aki szerint nem volt politikai háttere az RTL–4iG-megállapodásnak.

A hozzám eljuttatott információk szerint a bizottságban Tóth Csaba megválasztását preferálják. Többek szerint a meccs lefutott, amit azért nem szívesen hiszek el, mert a pályázók között ismét van olyan ember, aki képzettsége, szakmai múltja és emberi kvalitásai alapján is kiemelkedően és egészen biztosan alkalmas és egészen biztosan független lenne. A nevét nem írom ide, nehogy ártsak neki – tette hozzá a közéletben ma is aktívan részt vevő, a Tisza-kormányt is többször kritizáló volt politikus. Emlékeztetett, hogy a Médiatanácson múlik például, hogy hogyan osztják el a jövőben a 10 milliárdos nagyságrendű sajtóalap támogatásait. Továbbá a Médiatanács dolga a közmédia kiegyensúlyozott tájékoztatásának számonkérése, nekik kell figyelemmel kísérni az állami hirdetéseket, kiszűrni a politikai reklámokat, és rajtuk múlik például a Klubrádió frekvenciájának sorsa is – írta Hadházy Ákos.