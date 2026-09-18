Cserhalmi György: A rendszerváltás fényében nem tudom értelmezni Nagy Ervin szavait

Nagy Ervin;Cserhalmi György;Színház- és Filmművészeti Egyetem;

2026-09-18 15:48:00 CEST

A színész úgy látja, a kulturális államtitkár reakciója nem adott választ az SZFE-vel kapcsolatos felvetésére, és attól tart, hogy a korábbi politikai „ejtőernyőzés” gyakorlata ismétlődhet meg.

A rendszerváltás fényében nem tudja értelmezni Nagy Ervin mondanivalóját Cserhalmi György, aki a Magyar Hangnak adott interjúban arról beszélt, hogy a kulturális államtitkár reakciója nem adott választ a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE) kapcsolatos felvetésére.

A színész korábban nyílt levélben kifogásolta, hogy az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumába olyanok is bekerültek, akiket az egyetem fideszes elfoglalásához, illetve Vidnyánszky Attilához köthető szenátus jelölt. A kulturális államtitkár a Telexnek adott válaszában azt írta, hogy ez a rendszer maga, amelynek leváltása jelenleg zajlik, és olyan szakmai közeget szeretnének létrehozni, amelyben nem a kapcsolatok, hanem a gondolatok, a szakmai teljesítmény és a javaslatok számítanak. Cserhalmi György erre úgy reagált, Nagy Ervin tőle nem kért együttműködést, és úgy gondolja, a megjelent választ nem a kulturális államtitkár írta. Hozzátette, ha mégis ő fogalmazta, az szerinte „nem vet rá jó fényt”.

A színész az SZFE helyzetét az Antall-kormány idején tapasztalt „ejtőernyőzéshez” kapcsolta. Felidézte, hogy Kerényi Imre egykor azt mondta: „most mi jövünk”, amit már akkor a legkárosabb üzenetnek tartott, ami egy ilyen pici országban elhangozhatott. Cserhalmi György szerint ezt a logikát semmiféleképpen nem kellene követni. Az egyetem ügyének rendezéséről azt mondta, nem tudja, hogyan kellene rendezni, mert nincs elegendő információja, az SZFE-t ugyanakkor szimbólumnak nevezte.

A rendszerváltás fogalmáról külön is azt mondta, hogy már 1989 történéseit sem nevezte annak, inkább „gengszterváltásként” hivatkozott rájuk. A mostani változásokról úgy fogalmazott: jó lenne, ha ezúttal valóban bekövetkezne a rendszerváltás, de nem tudja, megtörténik-e.