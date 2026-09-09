Nagy Ervin válaszolt Cserhalmi György kritikájára

Nagy Ervin;Cserhalmi György;

2026-09-09 14:00:00 CEST

A Telexnek küldte válaszát Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár Cserhalmi György számára, reagálva a Kossuth-díjas színész alig egy nappal korábban a Színház Online felületén megjelent kritikájára. Véleménye szerint érdemes lenne elhagyni a régi reflexeket és kérdezni érdemes, mielőtt ítéletet hozunk, a tényleges rendszerváltás érdekében.

Cserhalmi György azt írta, véleménye szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetemre (SZFE) „beejtőernyőztetik” az előző rendszer embereit – utalva arra, hogy az intézmény kuratóriumába két olyan tag is bekerült, akiket az az egyetemi szenátus is támogatott, amely a modellváltás ellen tiltakozók szerint jogtalanul működik az intézmény élén.

„A kulturális kormányzat eltökélt abban, hogy szakítson az »eddig ti voltatok, most mi jövünk« logikájával. Az elmúlt években ugyanis egy dolog közös volt a kulturális élet szinte minden területén: az »előszobázás«.

"Ebben szocializálódott a szakma. Egy-egy SMS, egy-egy szívesség vagy egy-egy jó kapcsolat sokszor meghatározta, hogy ki milyen pozícióhoz, támogatáshoz vagy szerephez jutott.” – fogalmaz Nagy Ervin, aki mindezért nem a kultúra területén dolgozókat teszi felelőssé, hanem magát a rendszert. Véleménye szerint „az önérdekből folytatott lobbizás helyett a szakma közös céljainak képviselete, a párbeszéd, a nyílt vita és az együttműködés vezet előre. A kulturális kormányzat erre nyitott. Olyan szakmai közeget szeretnénk teremteni, ahol nem az számít, kinek milyen kapcsolatai vannak, hanem az, hogy milyen gondolatai, szakmai teljesítménye és javaslatai”. – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a jövőben olyan ország építésén dolgoznak, ahol a szakmaiság számít, nem pedig a politikai hovatartozás.

Nagy Ervin válaszában egyben közzétette az új ideiglenes szakbizottságok tagjainak névsorát is:

Színházművészeti Bizottság: Crespo Rodrigo, Eilinger Edina, Rusznyák Gábor, Savanyu Gergely, Kéri Kitty

Táncművészeti Bizottság: Nagy Zoltán, Juhász Zsolt, Leblanc Gergely, Hágai Katalin, Duda Éva

Zeneművészeti Bizottság: Lendvai György, Horváth Zsolt, Vajda Gergely, Pad Zoltán, Erdődy Orsolya

Kéri Kitty kiválasztását Csáki Judit színikritikus már hétfőn, a közösségi médiában publikált nyilvános bejegyzésben bírálta, még azelőtt, hogy hivatalossá vált volna Kéri kinevezése. Csáki felidézte a Kaposvári Egyetem színházi tanszékén történteket, amikor állítása szerint Vidnyánszky Attila az ott történt átalakítást követően hozzá hűséges emberekkel töltötte fel a tanszéket, élükön Kéri Kittyvel.

Nagy Ervin a válaszában az SZFE helyzetére is kitért, hangsúlyozva, hogy az intézmény kuratóriumának és felügyelőbizottságának összetételére a kulturális tárcának nincs hatásköre, az egyetem alapítói jogait az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium gyakorolja.

A kuratórium jelenlegi mandátuma egy évre szól és korlátozott, feladata az alapítványi rendszer felszámolása és az egyetemi autonómia visszaállítása.