Oroszország azt tervezi, hogy egész évben hajózhatóvá teszi az Északi-tengeri útvonalat – jelentette be Vlagyimir Putyin csütörtökön, felvázolva egy sor, az orosz Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék infrastruktúrájának bővítését szolgáló intézkedést. Az elnök ismét elutasította azokat az állításokat, hogy az ország új mozgósításra készülne, de kénytelen volt válaszolni több más, az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésre is.
Az orosz elnök által indított háború kitörése óta megszaporodtak az Oroszország elleni kibertámadások.
Kína prosperáló Európát szeretne látni, támogatja az európai integrációs folyamatokat, és azoknak az államoknak a fejlődését is, amelyek uniós tagok kívánnak lenni - hangsúlyozta Li Ko-csiang kínai miniszterelnök hétfőn a Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.