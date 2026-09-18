Vidnyánszky Attila nyílt levélben bírálta Cserhalmi Györgyöt, amiért az a Nemzeti Színház szükségességéről beszélt

Nemzeti Színház;Vidnyánszky Attila;Cserhalmi György;

2026-09-18 19:40:00 CEST

A vezérigazgatót megrendítette a felvetés, hogy a színész szerint a jövőben el lehet dönteni, szükség van-e az intézményre.

Nyílt levélben reagált Cserhalmi György a Magyar Hangnak adott interjújára a Nemzeti Színház vezérigazgatója. Vidnyánszky Attila írását lapunk is megkapta.

A színész a portálnak adott interjújában egyebek közt arról beszélt, hogy eldöntjük, szükség van-e továbbra is a Nemzeti Színházra. „Azért mertem mondani, hogy döntjük, mert a jövőről bármit képzelhetek. Én biztos, hogy nem fogok ebben a kérdésben dönteni” - fogalmazott.

Vidnyánszky Attila jelezte, nem az a fontos számára, hogy Cserhalmi György a korábbi kemény kritikái ellenére nem támogatná idő előtti leváltását, hanem a Nemzeti Színház létét érintő kijelentés. Ezt „frivol megjegyzésnek” nevezte, amely mélyen megrendítette és felháborította. A vezérigazgató a kijelentést a Nemzeti Színház régi épületének 1965-ös felrobbantásához, valamint azokhoz a későbbi vitákhoz kapcsolta, amelyekben szerinte magának a Nemzeti Színháznak a szükségességét is megkérdőjelezték. Hozzátette,

továbbra is bízik abban, hogy Cserhalmi Györgyöt szerencsétlenül idézték, vagy félreérthetően fogalmazott.

A vezérigazgató a levél végén már „romboló tervekről” írt, és azt állította, hogy amennyiben ilyen elképzelések megvalósítására kerülne sor, nem ő lenne az egyetlen, aki fellépne ellenük. Egyúttal arra hívott másokat, hogy jövőre közösen ünnepeljék a Nemzeti Színház fennállásának 190., valamint a Duna-parti épület átadásának 25. évfordulóját.